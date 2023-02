Rasmus Hojlund devastante, i tifosi del Milan lo sognano: l’appello social

Ecco il sogno di moltissimi tifosi del Milan per il futuro attacco rossonero. Un talento che sta mostrando tutto il suo reale valore in Serie A.

Uno dei problemi del Milan, visto e confermato durante l’ultimo disastroso mese tra campionato e coppe, riguarda la prolificità in attacco della squadra di Stefano Pioli.

Nonostante i rossoneri abbiano in rosa attaccanti di valore, come i vari Giroud, Leao, Rebic o Origi, non sono stati rari gli eventi in cui la squadra è rimasta a secco.

Secondo molti manca un erede naturale di Zlatan Ibrahimovic, ovvero un leader offensivo che oltre a far gol possa spostare gli equilibri, tenere in apprensione intere difese e decidere da solo alcune partite con le proprie qualità innate. Ed i tifosi rossoneri nelle ultime ore avrebbero individuato un profilo ideale.

Hojlund, milanisti convinti: “La missione è prenderlo a giugno”

Il profilo di cui parliamo è quello di Rasmus Hojlund, uno degli astri nascenti del calcio italiano. Danese, 20 anni, giunto dallo Sturm Graz all’Atalanta la scorsa estate subito con un’etichetta enorme: il possibile erede di Erling Haaland.

Prestazioni positive, qualche bel gol e crescita costante per Hojlund, che ieri in Lazio-Atalanta 0-2 è stato devastante. Prova maiuscola del danese, che ha segnato un gol di rapina ma soprattutto ha arato il campo come un gigante. Impressionante soprattutto il suo scatto in solitaria a metà ripresa a tagliare in due la difesa laziale, frenato solo dal portiere Provedel.

Come detto, i tifosi del Milan su Twitter sono già convinti. Hojlund, per età e caratteristiche, è il colpo da fare a tutti i costi per migliorare l’attacco. Un giovane che si integrerebbe alla perfezione nel gioco di Pioli e che darebbe un’alternativa importante nelle scelte offensive.

Una vera e propria missione di calciomercato per l’estate 2023. Hojlund è già nel taccuino fantasioso di molti tifosi del Milan. E c’è anche chi vorrebbe vedere Gian Piero Gasperini, vate dell’Atalanta da anni, come futuro tecnico rossonero in caso di addio di Pioli.

Milan pazzo di Hojlund: quanto costa il talento danese

Talento naturale, fisico da corazziere e velocità da sprinter. Rasmus Hojlund è l’esempio del centravanti moderno, che sa unire fisicità a classe.

La sua carriera è iniziata nel Brondby, in patria, dove è cresciuto nel vivaio dei danesi per poi passare ai capitolini del Copenaghen. Nel gennaio 2022 lo scova lo Sturm Graz, squadra del campionato austriaco, che lo ingaggia per 1,8 milioni di euro.

Dopo sei mesi di fuoco in Austria, con una media di un gol ogni due partite, il classe 2003 viene ingaggiato dall’Atalanta per la cifra record di 17 milioni più bonus. Presentato come il nuovo Haaland, effettivamente Hojlund non sta tradendo alcuna aspettativa ed è stato già accostato a top club come lo stesso Milan.

Ma quanto costerà in estate? Sicuramente l’Atalanta, se i club di prima fascia dovessero bussare alla sua porta, potrà chiedere almeno 40-50 milioni per cedere il ventenne Hojlund, così da ottenere una maxi-plusvalenza. Tutt’altro che un esborso leggero per assicurarsi le prove del classe 2003 più celebrato della Serie A.