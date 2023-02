Milan, l’annuncio del giornalista: “Antonio Conte è il sogno di Cardinale”

Clamoroso l’annuncio del giornalista! Gerry Cardinale ha un sogno per il suo Milan, quello di portare l’allenatore italiano in panchina…

Stasera finalmente sarà Milan-Tottenham. Un’attesa lunga una vita, ma manca ormai pochissimo al fischio d’inizio. C’è tanta curiosità di capire come la squadra rossonera approccerà alla gara, e se riuscirà a spuntarla grazie alle sue qualità e al suo coraggio. Sappiamo che il recente periodo è stato pessimo per il Diavolo, che però con l’ultima vittoria, arrivata dopo un mese, è riuscito a risollevare il suo morale.

Il Tottenham è certamente un avversario diverso rispetto al Torino, seppur con uno stile di gioco simile. Ma è risaputo, le inglesi incutono un certo timore. Il Milan non ha mai avuto fortuna con Pioli in panchina con le squadre di Premier League. Liverpool lo scorso anno, Chelsea questo. Non è mai andata bene. Ma stavolta le motivazioni sono superiori e forse il Tottenham appare come un avversario più alla portata. I motivi sono diversi.

Dopo due anni sarà dunque nuovamente Stefano Pioli contro Antonio Conte. I due tecnici sono rimasti alle sfide italiane dei grandi derby, quelle che nel 2021 hanno portato l’Inter alla vittoria dello Scudetto. Era un Milan diverso in quella stagione, che ancora timido si stava riaffacciando ai vertici del calcio italiano. L’anno seguente sappiamo tutti com’è andata. Lo Scudetto al cielo, con stavolta i rossoneri a tenerlo.

Ma Antonio Conte nel 2022 era già lontanissimo dall’Italia, seduto nella panchina degli Spurs a segnare la risalita.

Conte, l’esperienza al Tottenham

E’ indubbio che tirando le somme è stata positiva l’esperienza di Antonio Conte al Tottenham sin qui. Una volta seduto nella panchina londinese ci ha messo poco a dare una scossa alla squadra. Dai bassi ranghi della classifica, anche con qualche acquisto preteso, ha risollevato gli Spurs sino al quarto posto, regalandogli dunque la qualificazione in Champions League. Un traguardo insperato nella prima parte di stagione con Espirito Santo in panchina.

Nell’attuale stagione un rendimento altalenante sta caratterizzando il cammino del Tottenham in Premier League. Stavolta il quarto posto appare più lontano, ma non è certamente un miraggio. Gli Spurs sono quinti in classifica a due punti dall’ottimo Newcastle che ha però una partita in meno ancora da disputare. L’obiettivo è sempre quello per Conte, la qualificazione alla Champions. Il Tottenham è convinto che sia l’uomo giusto per ancora tanti anni, ma lui si sta dimostrando dubbioso.

Il rinnovo del contratto, in scadenza a giugno, è già stato proposto al tecnico italiano che però al momento ha dirottato ogni offerta. Vuole godersi il presente, con forse l’idea concreta di abbandonare la nave e tornare in patria. E quanto dice il giornalista in tal senso ha creato grande clamore.

Conte, il ritorno in Italia: il Milan lo aspetta?

Diverse volte Antonio Conte è stato accostato alla panchina del Milan senza però mai nulla di concreto. Il Diavolo ha trovato in Stefano Pioli l’uomo giusto che per idee tecniche e tattiche può dare alla squadra un’impronta moderna ed europea. Eppure, pare che Gerry Cardinale abbia un sogno per la panchina del suo Milan, che non porta il nome di Pioli. Ma appunto di Antonio Conte. A rivelare la notizia è il giornalista de La Repubblica Enrico De Lellis:

“Pioli è un signor allenatore, ma è altrettanto vero che il sogno di Cardinale è Antonio Conte, lo sanno tutti. Da qui a dire che Cardinale farà un’offerta e Conte possa accettarla ce ne passa, però è un nome che il Milan ha in mente da tempo e Conte ha voglia di tornare in Italia”.

Una rivelazione che ha lasciato di stucco i tifosi rossoneri e tutto l’ambiente. Cosa ne penseranno questi? Conte potrebbe essere davvero l’uomo giusto per riportare il Milan ai vertici del calcio europeo? Ma soprattutto, i suoi tatticismi sarebbero davvero adatti alla filosofia rossonera? Pensando alla storia del Diavolo verrebbe da dire di no. La cosa certa è che al momento Pioli gode della totale fiducia dell’intero club, ed è davvero difficile immaginare un altro allenatore in panchina. Con un gioco, una filosofia e anche un modo di fare completamente differenti.