Milan-Tottenham, Highlights Champions League: gol e sintesi (VIDEO)

Milan-Tottenham, la cronaca con gli highlights del match di Champions League disputato martedì 14 febbraio a San Siro

La splendida coreografica di San Siro accoglie Milan e Tottenham, in campo per il match di andata degli ottavi di finale di Champions League.

Defezione dell’ultim’ora per i rossoneri che non rischiano Tomori. Gioca Kjaer. Tutto confermato nel Tottenham che, in avvio di partita, accusa la migliore partenza del Milan. Al 7′, i rossoneri sbloccano il punteggio. Theo Hernandez sovrasta Romero di testa e conclude a rete, sulla respinta di Forster si avventa Brahim Diaz che insacca in due tempi, scatenando l’esultanza del popolo milanista.

In svantaggio, il Tottenham prende in mano le redini della partita ma non impensierisce eccessivamente un Milan attento e solido in difesa, dove Thiaw, alla prima da titolare in Champions non concede nulla a Kulusevski. Se si esclude qualche calcio da fermo, gli Spurs concludono solo due volte in porta con Tatarusanu attento.

Il Milan, dal canto suo, stenta a ripartire e non crea altre occasioni da gol con Giroud mai servito e Leao che non trova chance per liberare la sua velocità sulla fascia. Dopo 3 minuti di recupero, squadre all’intervallo con i padroni di casa avanti 1-0.

Milan-Tottenham, il secondo tempo

Nella ripresa, la solidità del Milan è ancora più forte a fronte di un Tottenham che svanisce l’effimera efficacia offensiva mostrata nella prima frazione. Nessun pericolo per Tatarusanu per tutta la ripresa con il portiere rossonero sempre pronto in uscita e sicuro nel guidare la retroguardia.

Il Milan controlla agevolmente con Kjaer, Kalulu e Thiaw impenetrabili e il rimpianto è proprio per i rossoneri che falliscono due clamorose occasioni da gol nel finale con i colpi di testa di De Ketelaere e Thiaw. Brutto l’errore del belga che manca di convinzione nello spingere in rete l’assist di Giroud con Perisic che rischia l’autorete. Imprecisa l’incornata di Thiaw che lambisce il palo.

Nonostante i sei minuti di recupero, nel finale, il forcing del Tottenham non produce nulla e il Milan conquista una meritata che, ovviamente, rende ancora apertissimo il discorso qualificazione in vista del ritorno in programma a Londra il prossimo 8 marzo.

Una vittoria di grande solidità e compattezza che non può lasciare qualche rimpianto per quanto visto in campionato nell’ultimo mese. Sarebbe bastato almeno questo atteggiamento per evitare le brutte sconfitte in campionato. Ma ormai è passato. Ora bisogno ripartire e attuare nuovamente la convinzione mostrata stasera.