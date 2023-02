Tottenham, Conte: “Partita decisa da un episodio. Onore al Milan, ora è avvantaggiato”

Antonio Conte ha deciso di parlare così al termine di Milan-Tottenham. Il tecnico degli inglesi ha detto la sua ai microfoni di Mediaset.

Le parole a Sportmediaset di Antonio Conte, allenatore del Tottenham che ha voluto commentare così la sconfitta dei suoi uomini contro il Milan a San Siro.

La reazione che non è arrivata dai suoi: “E’ stata una partita intensa, giocata alla pari con equilibrio. La pecca è stata concedere quel gol dopo 5 minuti, dovevamo fare meglio. La partita si è fatta in discesa per il Milan che ha pensato ad una gara difensivista. Partita decisa da un episodio, sappiamo che la qualificazione passa da due partite, questo era il primo round. Avevamo tutti giocatori infortunati, i nostri lo saranno anche al ritorno, però onore al Milan che partirà avvantaggiato”.

Sui debuttanti del Tottenham: “Sarr e Skipp hanno giocato un’ottima partita, non era semplice in questa atmosfera, San Siro ha creato un bel rumore attorno alla partita. Sono contento, hanno dato buone risposte, mi fanno stare più sereni. Per il resto della stagione dovremo andare avanti con loro”.

Sugli insulti ed i fischi ricevuti dai tifosi milanisti: “Fa parte del tifoso, bisogna essere sereni e accettare non tanto l’insulto, ma va bene così. Non sono mai stato allenatore o giocatore del Milan, ma sempre avversario. Ho giocato e allenato la Juve, ho allenato l’Inter. Ci sta lo sfottò, è stato nei giusti limiti, complimenti al Milan perché l’anno scorso hanno fatto tutto bene assieme, compreso il pubblico”.