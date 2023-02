Calciomercato Milan, colpo Samardzic: il costo dell’operazione

Il Milan prepara il colpaccio per l’estate 2023. La squadra guidata da Stefano Pioli ha individuato in Samardzic l’uomo su cui puntare tutto.

Il mercato invernale del Milan, come del resto degli altri top club italiani, è stato quasi invisibile. Nessun colpo di rilievo, nessun rinforzo pronto a dare una sterzata alla qualità della rosa.

I rossoneri dovrebbero aver scelto, come fatto già nel gennaio 2022, di lasciare energie ed investimenti pronti all’uso per il mercato estivo prossimo. Dove i colpi veri dovrebbero arrivare per migliorare una rosa ricca ma con qualche difetto di troppo.

Intanto, secondo quanto riporta il quotidiano La Repubblica, pare che Paolo Maldini abbia già individuato il calciatore su cui puntare fortemente in estate. Si tratta del talentuoso centrocampista Lazar Samardzic, tedesco in forza all’Udinese.

Milan, tutto su Samardzic: duello con il Napoli

Le ultime news di calciomercato parlano chiaro. Il Milan vuole fortemente Samardzic, già seguito negli scorsi mesi e profilo che evidentemente ha convinto gli osservatori ed il club.

Classe 2002 dell’Udinese, quest’anno Samardzic si sta esprimendo ad alti livelli, avendo conquistato una maglia da titolare a Udine nel ruolo di mezzala offensiva. Il duttile e tecnico talento, scuola Lipsia, è però seguito anche da una forte rivale.

Il Napoli infatti ha intenzione di fare un colpo a centrocampo di prospettiva, come alternativa a Zielinski. E proprio Samardzic sarebbe finito nel mirino del direttore sportivo Giuntoli. Sarà dunque un duello aperto con il Milan in vista della sessione estiva.

Per ingaggiarlo dall’Udinese, il Milan è chiamato ad un importante sforzo economico: Samardzic viene valutato sui 30 milioni di euro, cifra alta ma effettivamente non così irraggiungibile. L’impressione è che Maldini, molto attratto dal giovane tedesco, possa fare come con De Ketelaere la scorsa estate, ovvero spendere la maggior parte del tesoretto su di lui e completare la rosa con operazioni più low-cost.

Chi è Lazar Samardzic, mezzala tedesca dalle origini balcaniche

Nato a Berlino nel 2002, mentre la Nazionale tedesca sfiorava il successo Mondiale in Corea-Giappone. Lazar Samardzic è tedesco doc, ma con chiare origini balcaniche: la famiglia è infatti originaria della Serbia.

La carriera di Samardzic è cominciata nelle giovanili dell’Hertha Berlino, dove ha esordito anche con i grandi. Il Lipsia, società molto attenta ai talenti internazionali, lo ha ingaggiato nel 2020 per poche migliaia di euro, senza però trattenerlo troppo. Infatti è stata l’Udinese a puntare forte su Samardzic l’anno successivo, strappandolo dalla Bundesliga per 3 milioni.

Centrocampista dinamico e tecnico, mancino naturale, può giocare sia da mezzala che da trequartista puro dietro le punte, ruolo che al Milan servirebbe visti i rendimenti ancora misteriosi di De Ketelaere e il futuro incerto di Brahim Diaz.