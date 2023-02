Sheva crede nella Champions e consiglia Leao: i tifosi sognano

Le dichiarazioni di Sheva sul Milan: lente di ingrandimento puntata su Champions League, Rafael Leão e Charles De Ketelaere. Le sue parole

Andriy Shevchenko torna a parlare. L’ex attaccante del Milan è stato intervistato dal Corriere della Sera. Una lunga chiacchierata in cui gli argomenti sono stati diversi, dalla guerra nella sua amata Ucraina, al calcio.

C’è chiaramente tanto Milan nelle sue dichiarazioni. Sheva ha assistito al match contro il Tottenham, in cui la squadra di Stefano Pioli ha centrato una vittoria prestigiosa. I rossoneri hanno rialzato la testa contro il Torino, giusto in tempo per indossare il miglior abito nella notte stellata della Champions League.

Sheva applaude Pioli, per come è riuscito a risollevare il suo Milan, e ammette di credere nella qualificazione ai quarti di finale: “Il Milan, dopo la vittoria con il Torino, mi è sembrato in ripresa, più brillante e con le motivazioni delle notti di coppa. Mi auguro che il momento difficile sia superato. Ricordiamoci come ha saputo ribaltare la situazione lo scorso anno in campionato con coraggio, grazie a una magica alchimia di tutte le componenti. Dobbiamo avere coraggio e pensare partita dopo partita. Considerato il risultato dell’andata c’è la chance di qualificarsi ai quarti. Vero è che le inglesi in casa giocano con altri ritmi, però la squadra di Pioli può farcela“.

Singoli

Immancabile una battuta sui singoli. Il Milan contro il Tottenham è stato trascinato anche da Rafael Leão. Le sue giocate hanno spinto la Uefa ad eleggerlo miglior giocatore del match. Dopo un momento no anche il portoghese, dunque, è riuscito a dare un contributo importante alla squadra, mostrando l’atteggiamento giusto.In ballo continua ad esserci il rinnovo di contratto ma i risultati possono aiutare ad avvicinare le parti.

L’augurio di Sheva è chiaramente quello di poter vedere ancora Leao in rossonero: “Spero che resti. Il Milan è la piazza ideale per crescere gradualmente: l’anno scorso ha vinto lo scudetto, quest’anno si sta mettendo in mostra in Champions. Mi piacerebbe che firmasse il rinnovo. De Ketelaere? Posso dire che ha qualità e doti tecniche, forse deve acquisire sicurezza e maggior consapevolezza nei propri mezzi“.

Tra Monza e futuro

Sabato c’è Monza-Milan, una partita speciale davvero per tutti. La partita, che si giocherà in Brianza, è più di un derby: “Conoscendo l’ambizione di Berlusconi e Galliani ero certo che avrebbe allestito una squadra competitiva. Certo mai mi sarei immaginato di vederlo a questo punto della stagione a ridosso della zona coppe“.

C’è spazio pure per una battuta sul proprio futuro – “Nei mesi scorsi non sarebbe stato corretto accettare un incarico perché la mia testa era altrove. Ma ora sto pensando di tornare al lavoro che amo”.