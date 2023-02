De Ketelaere sbaglia di nuovo, Leao lo rifà: “It’s coming” (FOTO)

De Ketelaere ha sbagliato un altro gol dopo quello contro il Tottenham. Leao lo rincuora di nuovo, ma stavolta sui social

Per Charles De Ketelaere è un momento davvero molto complicato. Dopo la rete sbagliata di testa contro il Tottenham, oggi è successo di nuovo: nei minuti finali di Monza–Milan, il belga ha avuto un’occasione ancor più grande rispetto a quella di Champions League ma anche stavolta ha sbagliato.

Se contro il Tottenham la reazione al gol sbagliato era di frustrazione, stavolta De Ketelaere si è sfogato con un urlo isterico. Non c’è alcun dubbio che dal punto di vista psicologico il peso del gol si sta facendo sentire. Ne ha parlato anche Stefano Pioli, il quale ha confermato: “Credo gli manchi solo il gol, è giovane e si aspettava di fare di più, ma segnerà presto, ne sono sicuro. Le occasioni le sta avendo“. In effetti sembra proprio che CDK si stia avvicinando a questo importante traguardo che può aiutarlo tantissimo a sbloccarsi sul piano psicologico.

“Sta arrivando”: Leao e De Ketelaere, la scena si ripete

Dopo la rete sbagliata contro il Tottenham è stato davvero bellissimo il gesto di Rafael Leao, immortalato in un video che è diventato velocemente virale. “It’s coming, Bro“, gli aveva sussurato all’orecchio abbracciandolo. E adesso lo ha rifatto: non in campo ma sui social. Dopo la partita, infatti, De Ketelaere ha pubblicato un po’ di foto con due cuori (uno rosso e l’altro nero) come didascalia. Sono arrivati una serie di commenti fra cui anche quello proprio del portoghese, che ha ripetuto la frase.

“It’s coming“, ha scritto l’ex Sporting Lisbona e Lille, proprio come ha fatto in settimana contro il Tottenham. Ormai sta diventando un vero e proprio motto. Sta arrivando. E tutti noi speriamo che possa succedere il prima possibile perché è palese che è un fattore. Pian piano, infati, nonostante gli stravolgimenti tattici, Charles sta aumentando il suo minutaggio e sembra un po’ più coinvolto, sotto tutti i punti di vista. Oggi è stato bravo anche in fase di ripiegamento con un paio di interventi importanti. E fisicamente non ha problemi.

Ecco quindi che emerge il vero problema di questo momento: la testa. Che, come abbiamo visto per tutta la squadra, a qualsiasi livello fa sempre la differenza. De Ketelaere sta soffrendo e sembra essere entrato in un brutto loop: ormai i gol sbagliati sono sempre più frequenti (un altro gli era capitato proprio all’andata contro il Monza a San Siro) ed è evidente che è nell’aria. Prima o poi accadrà, e potrebbe essere la svolta per la sua avventura in rossonero. It’s coming.