Dal Milan al Manchester United: presentata l’offerta

Il Manchester United è in vendita, sembra profilarsi un duello tra Ratcliffe e Al Thani: sullo sfondo spunta anche Elliott.

Non sono anni facili per il Manchester United, che dopo il ritiro di Alex Ferguson non è più riuscito a tornare ai fasti del passato. Nonostante i grandi investimenti fatti, i risultati sono stati decisamente al di sotto delle aspettative.

I Red Devils nel periodo post-Ferguson hanno vinto la Coppa d’Inghilterra nella stagione 2015/2016 e poi in quella successiva con José Mourinho allenatore il Community Shield, la Coppa di Lega e l’Europa League. Stop. Poi non sono arrivati più trofei. Un digiuno che ha generato grosso contento nella tifoseria, spesso critica con la dirigenza e la proprietà.

Non è un segreto che i tifosi non provino simpatia nei confronti della famiglia Glazer, che dopo tanti anni sta finalmente valutando la possibilità di cedere il club. Non mancano soggetti interessati a comprare e sarà curioso vedere chi si aggiudicherà le quote di maggioranza.

Cessione Manchester United: Ratcliffe e Al Thani si sfidano

In questi giorni si parla soprattutto di due persone che stanno premendo per acquistare il Manchester United. Si tratta di Jim Ratcliffe e di Jassim Bin Hamad Al Thani, che hanno messo sul tavolo delle super offerte.

Ratcliffe è un 70enne imprenditore inglese proprietario della Ineos, famosa azienda chimica che in ambito sportivo è impegnata anche in F1 come sponsor e azionista (33%) della scuderia Mercedes. Inoltre possiede la squadra del Nizza in Ligue 1 e il Losanna in Svizzera. Secondo Forbes, il suo patrimonio è di ben 15,3 miliardi di dollari (14,3 miliardi di euro). Per rilevare il Manchester United avrebbe offerto circa 4,5 miliardi di euro più l’azzeramento del debito.

Jassim Al Thani è il 40enne figlio dello sceicco Hamad bin Jassim Al Thani, ex Ministro degli Esteri e Primo Ministro del Qatar: uno degli uomini più potenti del ricco stato asiatico e con un patrimonio da 1,2 miliardi di euro. Jassim è presidente e azionista della Qatar Islamic Bank. È presidente anche di QInvest, principale gruppo di investimento qatariota. Il maggiore azionista della QIB è la Qatar Investment Authority, il fondo sovrano che possiede già il PSG. È stato già chiarito che per comprare il Manchester United verranno utilizzati fondi privati di Al Thani e non la QIB, così da evitare problemi eventuali con la UEFA. L’offerta presentata dovrebbe aggirarsi sui 5–6 miliardi, stando ai rumors.

Anche Elliott coinvolto nell’affare?

Oltre a Ratcliffe e Al Thani, non mancano altri soggetti pronti a farsi avanti per l’acquisizione dei Red Devils. Secondo quanto rivelato dall’agenzia Reuters, anche Elliott Investment Management sta monitorando la situazione e si è fatto avanti.

Il fondo di investimento creato da Paul Singer si è offerto a fornire finanziamenti a chi fosse interessato a comprare il Manchester United. L’ex proprietario del Milan non sembra voler acquistare direttamente azioni del club, ma solo prestare soldi a un potenziale acquirente. Non sono ancora chiari tutti i dettagli della proposta.

Com’è noto, Elliott in passato prestò soldi a Yonghong Li per l’affare Milan e in seguito è subentrato come proprietario del club quando l’imprenditore cinese non riuscì a onorare i suoi impegni finanziari. Ci fu l’escussione sul pegno riguardante le azioni rossonere. A fine estate 2022 il Diavolo è stato venduto per 1,2 miliardi a RedBird Capital Partners, però il fondo di Singer ha comunque prestato denaro (600 milioni secondo alcune indiscrezioni) a Gerry Cardinale. Una pratica nota come vendor loan.