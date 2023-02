Tutto pur di tornare in Italia: Conte lo fa davvero

Non si fa altro che parlare del possibile ritorno di Conte in Italia. Molti pensano subito alla panchina del Milan. Il giornalista ha svelato dettagli importanti

Antonio Conte sta facendo parlare molto di sé negli ultimi giorni. Dopo la sconfitta contro il Milan in Champions League, l’allenatore è rimasto in Italia. A comunicarlo è stato direttamente il Tottenham, e poi Conte in persona. Le sue condizioni, reduce da una delicata operazione alla cistifellea, non erano ottimali. Per questo il tecnico è rimasto nel suo paese, con la famiglia, a ritrovare il migliore smalto, fisico ma anche mentale.

E’ infatti risaputo che Antonio Conte non abbia passato omenti felici nel suo ultimo periodo a Londra. Tanti dispiaceri per l’ex Juventus. Le morti dell’amico Ventrone e di Gianluca Vialli hanno rovinato giustamente il suo morale e il suo benessere in Inghilterra. Così tanto che è finito per porsi delle domande importanti per il suo futuro prossimo. Non è un caso che abbia rifiutato il rinnovo di contratto offertogli dal Tottenham di recente.

Come ha dichiarato Antonio Conte in conferenza stampa, vuole solo godersi il presente. Ciò che verrà lo dirà il tempo. Parole che hanno riflettere chi le ha ascoltate. Anche perché dopo le morti di Ventrone e Vialli, l’allenatore aveva dichiarato in un’altra intervista di stare facendo delle riflessioni importanti, soprattutto su quanto sarebbe voluto tornare accanto alla sua famiglia. Perché appunto, nella vita, un giorno ci siamo e l’altro non si sa.

Con quanto sta accadendo oggi, è sempre più forte l’idea che Antonio Conte stia fortemente desiderando il ritorno in Italia. Il giornalista ha fornito dettagli importanti in tal senso.

Conte, possibile panchina in Italia: Milan in pole?

Nei giorni precedenti a Milan-Tottenham, diverse voci sono tornate a ribadire che la prossima panchina di Antonio Conte potrebbe essere al Milan. Una sorta di indiscrezione avvalorata dal presunto desiderio di Gerry Cardinale, proprietario del club rossonero, di affidare le redini della squadra proprio al tecnico ex Inter e Juventus. Voce ovviamente che non ha mai trovato conferma, anzi. Cardinale ha ribadito a Pioli, prima della vittoria contro il Tottenham, la sua totale fiducia.

Eppure, le voci non si placano, con la permanenza in Italia di Conte che le ha fomentate. Ad oggi, appare assai probabile che il tecnico torni in Italia finita la stagione. Ma il Milan appare in realtà come la destinazione più remota. Il giornalista, ex calciatore, ha raccontato alcuni dettagli importanti su tale possibilità.

Impallomeni: “Conte vuole un progetto in Italia”

Stefano Impallomeni, ex calciatore e giornalista, ha parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb dell’attuale situazione di Antonio Conte. Impallomeni ha confermato il grande desiderio dell’allenatore di tornare in Italia, ma il Milan, come ci sentiamo di confermare, è una pista difficile. Le parole del giornalista in merito:

“Credo che il suo desiderio più grande sia quello di tornare in Italia. Poi se sarà Milan, Roma o altro non so. Questo è stato un anno doloroso e sfortunato per lui. Vive per la vittoria, ma è stato anche segnato dalle morti di Ventrone e Vialli. Il suo desiderio è quello di tornare in Italia. Per me Conte tornerebbe a costo di tagliarsi lo stipendio. Vuole sposare un nuovo progetto qui. Ma non credo si sposerebbe bene con la filosofia del Milan comunque”.