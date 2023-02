ML – Milan, una bella notizia: Maignan parzialmente in gruppo

Le ultime notizie da Milanello sull’allenamento di oggi: nel mirino le situazioni di Maignan, Calabria, Florenzi e Bennacer.

Dopo aver ritrovato le vittorie, Stefano Pioli spera anche di ritrovare presto alcuni giocatori che non ha avuto a disposizione causa infortuni. Ci sono alcuni nomi importanti che non hanno potuto dare il loro contributo.

Sicuramente quello più noto è Mike Maignan, che non gioca da settembre e che è stato vittima di seri problemi muscolari al polpaccio sinistro. Sembra che finalmente si intraveda la luce in fondo al tunnel e presto dovremmo rivederlo in campo.

Secondo quanto appreso da MilanLive.it, nell’allenamento di oggi a Milanello il portiere francese ha svolto la prima parte con il gruppo e poi ha proseguito con del lavoro personalizzato. Stesso discorso anche per Alessandro Florenzi, un altro che è mancato per tanti mesi e che non vede l’ora di tornare ad aiutare la squadra.

Ultimamente sono fuori per problemi fisici anche Davide Calabria e Ismael Bennacer. Oggi i due hanno svolto una seduta personalizzata sul campo del centro sportivo rossonero. Vedremo se nei prossimi giorni riusciranno a tornare a lavorare con il gruppo. In particolare l’algerino, che veniva dato per recuperabile già per le scorse partite e che poi non era nella condizione per giocare.

Domenica il Milan affronta l’Atalanta a San Siro e Pioli spera di avere più giocatori possibili a disposizione. Sarà un vero banco di prova per capire se la squadra è davvero guarita dopo un periodo di crisi. I tre recenti successi hanno fatto nuovamente respirare i rossoneri e sarebbe importante continuare la striscia vincente battendo anche i ragazzi di Gian Piero Gasperini.