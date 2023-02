Dall’Inghilterra nuova conferma: “Anche il Milan su De Zerbi”

Il Milan dà fiducia a Stefano Pioli, che ha un contratto fino a giugno 2025. Ma se dovesse saltare, c’è già il nome del suo ideale rimpiazzo.

Il Milan nelle ultime settimane pare uscito dalla crisi totale e sanguinosa del mese di gennaio. Un periodo delicatissimo, che ha visto i rossoneri soccombere spesso e perdere numerosi match.

La squadra di Stefano Pioli è stata eliminata nel giro di pochi giorni dalla Coppa Italia, ha perso malamente la finale-derby di Supercoppa Italiana e ha allontanato definitivamente il sogno di bissare lo Scudetto, visto anche lo strapotere del Napoli.

Risultati che hanno messo anche in discussione, per la prima volta dopo almeno tre anni, la posizione di mister Pioli. Il tecnico rossonero, artefice della rinascita del Milan dopo un lungo periodo di magra, non ha più le spalle troppo coperte.

Pioli via dal Milan senza Champions: spunta l’idea De Zerbi

In favore di Pioli vi sono comunque due fattori importanti. In primis il contratto rinnovato lo scorso anno, che lo lega al Milan almeno fino al 30 giugno 2024. Poi la fiducia e la stima di Paolo Maldini, che ha sempre allontanato discorsi relativi ad un possibile esonero dell’allenatore emiliano.

Ma la permanenza del mister dipenderà come sempre dai risultati. Se il Milan dovesse mancare clamorosamente la qualificazione alla Champions League 2023-2024 e uscire troppo presto dalla stessa competizione in corso attualmente, Pioli rischierebbe seriamente di dire addio anzitempo.

Un’ipotesi ad oggi molto remota, visto come detto che la proprietà lo stima particolarmente. Ma Maldini non può restare con le mani in mano e starebbe già valutando un’alternativa ideale, per dare continuità al progetto tecnico basato sui giovani, ma con idee forse più moderne.

Il profilo ideale sarebbe quello di Roberto De Zerbi, allenatore italiano molto stimato all’estero. Non a caso sta guidando il Brighton in Premier League con risultati eccellenti. Il 4-2-3-1 offensivo e di qualità ricalca molto le idee di Pioli, che giocava con schemi molto simili almeno fino a dicembre scorso.

Secondo il tabloid The Telegraph, De Zerbi ha molti estimatori: oltre al Milan anche altre big italiane come Roma, Inter e Juventus (in caso di cambio in panchina) sarebbero interessate al tecnico lombardo. Per non parlare del Tottenham per un ipotetico dopo-Conte.

De Zerbi ed il passato in rossonero

Se realmente De Zerbi dovesse diventare il futuro allenatore del Milan, con buona pace di Pioli, sarebbe per lui una sorta di ritorno alle origini calcistiche.

Il tecnico bresciano ha infatti iniziato la carriera da calciatore nel vivaio del Milan, restando sotto contratto con i rossoneri fino al 2002. Ma senza mai riuscire a debuttare in Serie A con questa maglia. L’ex trequartista è stato mandato in prestito da giovane in varie società di serie inferiori, come Monza, Padova, Como, Avellino e Lecco. Fino al 2002 quando il Milan lo cedette a titolo definitivo al Foggia.