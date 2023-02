Milan, presentata la nuova quarta maglia: stavolta è bellissima (FOTO)

Nella giornata di ieri è stata presentata la quarta maglia del Milan per la stagione 2022/2023. Verrà indossata già domenica contro l’Atalanta.

Domenica il Milan tornerà in campo per dare continuità ai recenti risultati positivi. Dopo il mese di gennaio passato tra la crisi e la depressione, la squadra di Stefano Pioli è tornata a macinare punti. Due vittorie consecutive in campionato, contro Torino e Monza, e di mezzo quella di Champions League contro il Tottenham. Insomma, la ripresa sembra netta, ma servirà continuità per dimostrare che sia davvero così.

Il Milan ha un unico grande obiettivo per la stagione, con questo Napoli ormai in corsa Scudetto che appare imprendibile. Il Diavolo, come confermato più volte da Stefano Pioli nell’ultimo periodo, deve raggiungere il traguardo del quarto posto, e quindi riuscire a qualificarsi alla prossima Champions League per il terzo anno di fila. La lotta per un posto tra le prime quattro è comunque molto agguerrita, quindi bisognerà fare il massimo dopo aver buttato troppi punti nel mese di gennaio.

Inter, Roma, Milan, Lazio e Atalanta sono tutte in lotta, e tutte molto vicine, per rientrare tra le prime quattro. Per questo sarà molto importante la prossima di campionato per i rossoneri, che sfideranno nello scontro diretto la Dea di Gian Piero Gasperini. Sono soltanto tre i punti che separano il Milan dall’Atalanta. Domenica sera, alle ore 20.45, sarà big match dunque a San Siro. Il Diavolo potrà aumentare il divario, o la Dea accorciare le distanze e riaprire ancor di più la disputa per il quarto di posto.

E in attesa dell’evento, scopriamo insieme che la squadra di Stefano Pioli indosserà una nuova divisa per la gara contro l’Atalanta. La nuova maglia è tutta da scoprire!

Milan, il quarto kit ha lasciato di stucco i tifosi

Nella serata di ieri a Milano è stata presentata la quarta maglia del Milan. Un nuovo kit che PUMA ha ideato in unione con KOCHE‘. Una collaborazione tra i due brand e il club rossonero che nasce e si sviluppa già lo scorso anno, e che ha l’intenzione di rappresentare l’alta sartoria nel mondo dello sport. Tradizione, passione e impegno. La nuova maglia è stata apprezzata dalla maggioranza dei tifosi, che nelle ultime ore sui social hanno potuto esprimere il loro parere.

Partiamo dalla divisa dei giocatori rossoneri, che indosseranno appunto per la prima volta nel match casalingo di domenica sera contro l’Atalanta.

🔴⚫️Ecco la splendida quarta maglia del #Milan nata dalla collaborazione tra il club rossonero, PUMA e KOCHÉ pic.twitter.com/PO20hdo0vS — Martin Sartorio (@MartinSa1988) February 22, 2023



Sempre il rosso e il nero i colori protagonisti del nuovo kit per i giocatori del Milan. La maglia del portiere è invece su tonalità chiara.

Quart kit, Giroud testimonial della nuova divisa

C’è stato Olivier Giroud nell’evento di ieri sera ad indossare e presentare la nuova maglia. L’attaccante del Milan ha parlato alla stampa e a tutti i presenti, incalzato dalla presentatrice Melissa Satta. Oli ha parlato chiaro: “La nuova maglia mi piacerà soltanto se vinceremo contro l’Atalanta”. Già, perchè lo scorso anno il nuovo kit non ha portato bene al Milan, che indossandolo contro il Bologna è riuscito a conquistare un amaro pareggio. E Giroud lo sa bene: “Gli italiani sono superstiziosi”.