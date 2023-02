Messias: “Il nostro gruppo non ha mai avuto problemi. Il nuovo modulo ha cambiato poco” (VIDEO)

Junior Messias ha parlato durante l’evento organizzato per l’anniversario di Fondazione Milan. Diversi i temi affrontati dal brasiliano.

Nella serata di ieri un bellissimo evento a tinte rossonere ha avuto luogo a Milano. Si è festeggiato il 20° anniversario di Fondazione Milan, un gala al quale hanno partecipato innumerevoli personaggi e celebrità del mondo rossonero. Star del presente e del passato, per festeggiare ed onorare il lavoro dell’associazione che da tantissimi anni si spende per il sociale. Fondazione Milan ha investito ben 12 milioni di euro in iniziative volte a supportare, aiutare e stimolare i più deboli.

Presente ovviamente l’intera squadra del Milan, tra cui Junior Messias. Il brasiliano è stato intervistato ai canali ufficiali del club, toccando diversi temi tutti molto importanti.

Le parole di Messias

Junior Messias è partito con l’elogio a Fondazione Milan: “Per me è un piacere enorme far parte di questo, di aver visitato Fondazione Milan ed è veramente un progetto molto importante. Ci sono tante persone che hanno bisogno di questo aiuto. Il Milan è un club grande e lo sta facendo vedere anche fuori dal campo”.

Si è passati poi al campo e ai risultati, e Messias ha parlato del suo gol, l’ultimo della squadra che ha portato alla terza vittoria consecutiva: “Questo gol ha dato alla squadra il terzo successo di fila. Ma anche il non aver preso gol, è stato importante. Da tante partite prendevano troppi gol. Quindi non averne subiti in queste tre partite per noi è stato un passo in avanti. Dobbiamo mantenere la nostra umiltà, giocare come abbiamo sempre fatto, lavorare e sacrificarci per la squadra”.

Messias sul periodo di crisi

Infine Messias si è concentrato sul recente periodo sfortunato che ha vissuto l’intera squadra, e che ha condotto a grossi fallimenti sul campo: “Noi ci siamo sempre stati, anche in questo periodo così brutto. Durante la settimana facevamo le cose come le abbiamo sempre fatte. E’ stato un periodo in cui nessuno di noi ha capito cosa è successo. La gente da fuori parlava di rottura nel gruppo, di problemi negli spogliatoi. Ma questo non c’è mai stato, noi siamo sempre stati un gruppo unito. Però c’è una cosa che mi ha sorpreso è quello che hanno fatto i nostri tifosi. Ci hanno sempre sostenuti e mai lasciati soli. Non so se da altre parti i tifosi fanno così, noi li ringraziamo immensamente”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da walter messias junior (@messias_w_jr30)



La prossima è la gara contro l’Atalanta, e Junior Messias è convinto che si potrà fare bene: “Dobbiamo stare attenti, perchè questi momenti arrivano e neanche te ne accorgi. Dobbiamo continuare a lavorare e giocare il nostro calcio. Col nuovo modulo per me è cambiato poco, perchè mi sono sempre sacrificato per la squadra, di aiutare in fase di non possesso. Contro l’Atalanta sarà difficile come tutte le altre, poi la classifica parla poco perchè abbiamo avuto difficoltà anche con squadre di bassa classifica. Sicuramente dobbiamo migliorare tanti aspetti per tornare ad essere quelli che eravamo all’inizio.