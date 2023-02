Milan, cessione sempre più probabile: sondaggi dall’estero

A fine stagione l’attaccante potrebbe andar via dai rossoneri: l’esperto di mercato riporta di vari interessamenti per lui

A fine stagione saranno presumibilmente in tanti a fare le valigie e a dire a addio al Milan. La società rossonera ha in mente di cambiare diversi elementi della rosa di Stefano Pioli e passare allo step successivo del progetto tecnico.

Siamo ancora a fine febbraio e i rossoneri sono nel pieno della stagione, con tutti gli obiettivi da raggiungere. Nonostante ciò, è già chiaro che più di qualche giocatore non proseguirà la sua avventura con la maglia del Diavolo. C’è chi non si è inserito bene e chi è fuori dal progetto, ma anche chi vorrebbe giocare di più ed è pronto a scegliere una nuova squadra per continuare la propria carriera.

Dal Ballo-Touré a Bakayoko, passando anche per i portiere Tatarusanu e Mirante: in tanti non continueranno nel Milan per scelta tecnica. Ci sono poi anche moltissimi giocatori in dubbio, come ad esempio Brahim Diaz, sul cui riscatto si fanno delle valutazioni a fine stagione, così come per Vranckx e Dest. C’è poi la situazione Ibra, con lo svedese che a fine stagione dovrebbe proprio smettere. Ma attenzione anche alla vicenda relativa ad Ante Rebic.

Rebic in uscita: alcuni club si sono informati per lui

L’attaccante croato è in scadenza a giugno 2025 e quindi ha ancora più di due anni di contratto, ma in questa stagione non ha dato l’apporto che ci si aspettava, anche a causa di numerosi infortuni.

Il classe ’93, arrivato nel 2019 dall’Eintracht Francoforte nell’operazione che ha portato André Silva ai tedeschi, ha totalizzato solo 14 presenze in campionato, nelle quali ha messo però a segno ben 3 reti. Rebic non rappresenta una prima scelta per Pioli, che da esterno ha Rafa Leao e da centravanti può contare invece su Giroud. Tuttavia il tecnico lo ha sempre tenuto in grande considerazione.

L’attaccante vorrebbe sicuramente un ruolo più da protagonista in rossonero, ma in questo momento la cosa non è possibile, anche perché i vari problemi fisici che ha avuto gli hanno impedito di avere continuità. Ecco quindi che l’ipotesi cessione si fa sempre più probabile, come confermato anche dall’esperto di mercato Nicolò Schira.

Ante #Rebic could leave #ACMilan in summer: some abroad clubs from have asked info for the croatian forward. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) February 25, 2023

Sul suo account Twitter Schira ha riportato che Rebic potrebbe lasciare il Diavolo in estate e che sono stati diversi i club all’estero ad aver preso informazione per un eventuale acquisto dalla prossima stagione. Rebic ha collezionato 29 gol in 112 presenze con la magli del Milan in tre anni e mezzo