Sergino Dest, svolta sul futuro: destinazione a sorpresa

Il terzino attualmente al Milan è uno dei calciatori con il futuro tutto ancora da scrivere. Ecco l’ultima possibilità per il difensore americano.

L’estate scorsa in molti fecero i complimenti a Paolo Maldini e Ricky Massara per il colpo last-minute in difesa. Ovvero quando il Milan si aggiudicò un terzino di spessore proprio al gong della sessione di calciomercato.

Stiamo parlando del colpo Sergino Dest, una trattativa lampo conclusa dal Milan per sopperire all’assenza a lungo termine di Alessandro Florenzi, che si era infortunato al tendine pochi giorni prima contro il Sassuolo.

I dirigenti rossoneri riuscirono a strappare il sì a sorpresa del laterale statunitense classe 2000, di proprietà Barcellona. Un prestito con diritto di riscatto ottenuto in breve tempo, assieme alla clausola da 20 milioni di euro per l’appunto per trattenere in futuro Dest.

Milan, Dest non sarà riscattato: si apre la porta della Premier League

Sergino Dest aveva cominciato con una certa enfasi la sua avventura milanista, per poi perdersi dopo l’esperienza al Mondiale con la Nazionale USA. Anche il cambio di modulo, che poteva giovare alle sue caratteristiche di spinta, non sembra averlo riportato in auge.

Ad oggi pare infatti che il Milan non abbia intenzione di riscattare Dest, né di ridiscutere con il Barcellona la cifra per il riscatto a titolo definitivo. I rossoneri in futuro intendono fare scelte diverse per il ruolo di esterni difensivi.

Ma se si chiude una porta, a volte si apre un portone. Infatti, come riferito dal tabloid Manchester Evening News, sulle tracce di Dest vi sarebbe persino il Manchester United. La nota e ricca squadra inglese avrebbe puntato il terzino statunitense, sotto indicazione del suo ex allenatore Erik Ten Hag.

Il manager olandese, che lo conosce dai tempi dell’Ajax, vuole puntare su Dest come alternativa a Diogo Dalot per la prossima stagione. Due ex milanisti dunque per la corsia destra dello United, che è pronto a trattare con il Barcellona. Il quale a sua volta è molto interessato all’idea di cedere a titolo definitivo il 22enne, che non rientra nei piani di Xavi.

Il rendimento di Dest con la maglia del Milan

Sergino Dest come detto era partito con l’entusiasmo di chi vuole imporsi in un’altra squadra. Ma il Milan, in particolare mister Pioli, ha scovato subito dei dubbi sulle sue qualità: l’americano è ottimo in fase di spinta, molto meno abile in quella di contenimento.

Finora in stagione Dest ha giocato 14 gare ufficiali con la maglia rossonera, senza però mettersi in mostra con gol o assist vincenti. In alcune gare, quelle disastrose con Lecce e Lazio, Pioli lo ha anche provato come terzino sinistro, ruolo che ha ricoperto anche in Nazionale.

Molto meglio durante il Mondiale 2022 in Qatar. Dest è stato tra i migliori della squadra statunitense, giocando da titolare tutte e quattro le gare dei suoi e regalando l’assist vincente a Pulisic nella vittoria per 1-0 sull’Iran.