Sfida Benfica-Milan per il talento: c’è l’offerta

I portoghesi fanno ancora concorrenza al club rossonero per un giovane prospetto: la proposta delle Aquile è già pronta

Il Milan sta lavorando già in chiave futura e studia i talenti del domani con cui andare a rinforzare la rosa in vista delle prossime stagioni. Sono diversi i giocatori messi nel mirino da Paolo Maldini e Ricky Massara, ma come al solito servirà muoversi per tempo.

Lo scouting del club rossonero ha visionato alcuni profili che sono molti interessanti e la società sta valutando la possibilità di un’operazione importante. L’attenzione del Diavolo si è spostata perfino in Grecia, dove si sono messi in mostra alcuni profili particolarmente validi. Come accade spesso però per i migliori talenti, c’è da sempre da superare la concorrenza dei club più attenti.

Tra le squadre più brave a scovare giocatori di buone prospettive c’è il Benfica, che già in estate ha anticipato il Milan per l’argentino Enzo Fernandez, preso dal River Plate a 12 milioni e rivenduto solo sei mesi più tardi 120. I lusitani hanno messo ora nel mirino un elemento che piace, e non poco, al Milan, e che gioca nel Paok Salonicco. Le Aquile non perdono tempo e hanno già presentato una proposta ai greci.

Anche i portoghesi su Kostantelias: pronta l’offerta per lui e un difensore

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb anche i portoghesi sono quindi in corsa per Giannis Konstantelias, trequartista classe 2003 dal sicuro assicurato, sul quale il Diavolo ha messo gli occhi da un po’.

Il portale di mercato riferisce che il Benfica ha messo già sul piatto ben 25 milioni per assicurarsi il suo cartellino, insieme a quello del difensore centrale Konstantinos Koulierakis, anche lui di 20 anni. Il PAOK ora dovrà prendere in considerazione questa allettante proposta, nella quale è stato inserito anche il cartellino di Tiago Dantas, centrocampista che ora è in prestito al club greco.

Konsantelias è un giocatore molto veloce e bravo nel dribbling, capace anche di sfornare passaggi illuminanti, da trequartista pura. Il 19enne, dopo una stagione in prestito in Belgio nell’Eupen, quest’anno è esploso nel campionato greco e fino ad ora ha collezionato 18 presenze, 1 gol e un assist.