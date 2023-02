Milan, è record di “clean sheet”: non accadeva da 5 anni

Ottimo momento per la difesa del Milan, che non prende gol da parecchie partite consecutive. Una striscia così non capitava da anni.

Il Milan è tornato a fare sul serio. Lo dice la recente striscia di risultati utili consecutivi, lo conferma anche la classifica di Serie A che è tornata ad essere tutto sommato ottima.

La squadra di Stefano Pioli, che era entrata a gennaio in un vortice di risultati pessimi, è invece attualmente al secondo posto. In compagnia dei rivali dell’Inter, che al contrario del Milan stanno arrancando spesso in questo periodo.

Ma il dato che salta maggiormente all’occhio di opinionisti e tifosi riguarda la difesa. Il Milan è passato dal subire una media di 2-3 reti a partita ad inizio anno, a mantenere inviolata la propria porta in maniera ormai costante ed affidabile.

Milan, quattro vittorie senza subire reti: non accadeva dal 2018

La striscia positiva del Milan, con tanto di clean sheet incorporati, è incominciata dal 10 febbraio scorso. L’1-0 contro il Torino ha ridato fiducia, compattezza e speranza alla squadra di Pioli.

Sono arrivate successivamente, nel mese di febbraio, le vittorie sempre di misura contro Tottenham e Monza. Fino al 2-0 di ieri sera sull’Atalanta. Quattro successi consecutivi con la porta inviolata, che hanno sistemato la classifica del Milan e soprattutto rimesso in sesto una fase difensiva che il mese scorso era divenuta disastrosa.

Come riferisce il portale di statistiche Opta Sport, una serie di clean sheet vincenti così lunga non capitava al Milan da cinque anni. Era il febbraio 2018 quando l’allora squadra di Rino Gattuso fece ancora meglio: sei successi consecutivi, tra campionato e coppe, senza subire neanche un gol.

4 – Il #Milan ha ottenuto quattro vittorie consecutive in tutte le competizioni senza subire alcun gol per la prima volta da febbraio 2018 (cinque in quel caso, tre in Serie A e due in Europa League). Serie.#MilanAtalanta pic.twitter.com/X1P1evyBe7 — OptaPaolo (@OptaPaolo) February 26, 2023

Dal 10 febbraio all’11 marzo 2018 il Milan di Gattuso e di Yonghong Li come presidente superò di fila in campionato SPAL, Sampdoria, Roma e Genoa ottenendo quattro successi di seguito senza subire reti. In mezzo anche la doppia vittoria di Europa League contro i bulgari del Ludogorets (3-0 all’andata e 1-0 al ritorno).

Atalanta senza tiri in porta: non era mai successo

Altro dato positivo per la difesa ritrovata del Milan segnalato da Opta riguarda i contendenti di ieri. Dopo 45 minuti di gioco l’Atalanta, squadra storicamente temibile a San Siro, non aveva compiuto neanche un tiro verso lo specchio della porta rossonera.

0 – L’Atalanta non ha effettuato nemmeno un tiro nel primo tempo: da quando Opta raccoglie questo tipo di dato (2004/05) non era mai successo che la Dea chiudesse una prima frazione di Serie A senza effettuare conclusioni. Spenta.#MilanAtalanta — OptaPaolo (@OptaPaolo) February 26, 2023

Dal 2004-2005, anno in cui Opta Sport ha cominciato il proprio intenso lavoro di ricerca e statistiche, non era mai successo. La squadra bergamasca aveva calciato in porta almeno una volta in tutti i primi tempi giocati in Serie A.

Non è un caso se ieri il gran ritorno di Mike Maignan tra i pali del Milan è stato contraddistinto con un generale senza voto, visto che la formazione di Gasperini non è mai riuscita ad impensierirlo.