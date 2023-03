Mbappé è la frase sul Milan: “Lui e Maignan sono molto amici”

L’esperto di mercato ha parlato a Sky Sport della dichiarazione del campione del PSG durante il galà della FIFA

Nella giornata di oggi i tifosi rossoneri sono saltati sulla sedia quanto alla letto la notizia delle dichiarazioni di Kylian Mbappé al galà della FIFA. Il campione del Paris Saint-Germain ha infatti risposto a una domanda in maniera del tutto inaspettata.

A chi gli ha chiesto se un giorno sarebbe mai venuto in Serie A, il fuoriclasse francese ha risposto: “Se venissi a giocare in Italia sarebbe solo per il Milan“. Parole molto belle da parte del classe ’98, campione del Mondo con la Francia nel 2018 e vice-campione pochi mesi fa, che dimostrano la sua grande ammirazione per il club rossonero.

La sua passione per i colori rossoneri non è improvviso e la si scopriva già qualche anno fa quando circolarono delle sue foto da giovanissimo con la maglia del Milan. La cosa non fa scalpore visto che, durante la sua adolescenza, tra le fila del Diavolo militavano giocatori del calibro di Kakà, Ronaldinho, Robinho, e tanti altri campioni assoluti.

L’esperto di mercato commenta la dichiarazione dell’asso francese

La frase ha destato subito grande attenzione mediatica ed è stata fatta commentare anche da Gianluca Di Marzio nel corso di una trasmissione andata in onda aSky Sport. L’esperto di mercato ha spiegato la realtà dei fatti e i possibili motivi dell’apprezzamento di Mbappé per il Milan.

Queste sono state le sue parole a Sky: “Lui aveva dichiarato già tempo fa in un’intervista di apprezzare molto il Milan sin da piccolino. Ma in Francia c’è proprio il culto del Milan di un tempo perché tanti francesi erano innamorati del Milan e tifavano per il Diavolo. Evidentemente gli è stato parlato molto bene del Milan e Maignan, che è molto amico di Mbappé, gli tesserà le lodi del club rossonero”.

Gianluca di Marzio si è subito affrettato però, se ce ne fosse stato il caso, a spiegare che non c’è nessuna questione di mercato dietro le parole del 24enne. “Ovviamente non c’è alcuni tipo di trattativa, ma questo apprezzamento riempie di orgoglio e fa strappare un sorriso”. I tifosi hanno comunque tutto il diritto di sognare che Mbappé un giorno possa vestire la maglia rossonera e aggiungersi alla lunghissima lista dei campioni che l’hanno già indossata.