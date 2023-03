Non convocato per Fiorentina-Milan, adesso è ufficiale: Italiano deve farne a meno

Il tecnico della Viola non ha a disposizione il terzino, che ha riportato una lesione all’adduttore: ecco la lista dei convocati

Domani sera il Milan andrà a giocare in casa della Fiorentina per la 24esima giornata del campionato di Serie A. Il Diavolo spera di ottenere la quinta vittoria consecutiva tra campionato e Champions League, lasciandosi definitivamente alle spalle il black out di gennaio.

La formazione di Stefano Pioli ha ritrovato equilibrio e consapevolezza nei propri mezzi, tanto che contro l’Atalanta è arrivata anche una grande prestazione sul piano del gioco, con i rossoneri che hanno praticamente annullato la squadra di Gian Piero Gasperini. Con il rientro di Maignan la squadra ha anche più sicurezza e c’è il dato dei clean sheet (quattro di fila) da migliorare.

Le uniche brutte notizie riguardano l’infortunio di Brahim Diaz e la febbre di Matteo Gabbia. Lo spagnolo ha riportato una distorsione al ginocchio e il centrale ha avuto un attacco influenzale: sfortune dell’ultima ora con cui Pioli dovrà fare i conti. Sulla trequarti, come annunciato dallo stesso tecnico, toccherà a Charles De Ketelaere.

Fiorentina, Terzic assente ma rientra Milenkovic

Qualche problemino lo ha anche Vincenzo Italiano, che non avrà a disposizione un difensore per la partita di domani. Si tratta di Aleksa Terzic: il terzino serbo ha riportato una lesione di secondo grado all’adduttore e ovviamente non ci sarà domani.

Il tecnico dei toscani recupera però Nikola Milenkovic, che potrebbe essere impiegato dal primo minuto nonostante il lieve fastidio muscolare che lo ha tenuto fuori nelle ultime settimane. Nel caso dovesse farcela, il centrale farà coppia con Igor, mentre in attacco Cabral è ancora favorito su Jovic.

Ecco la lista completa dei convocati di Vincenzo Italiano per la partita di domani contro i rossoneri:

Portieri: Cerofolini, Sirigu, Terracciano

Difensori: Biraghi, Dodo, Igor, Martinez Quarta, Milenkovic, Ranieri, Venuti

Centrocampisti: Amrabat, Barak, Bianco, Bonaventura, Castrovilli, Duncan, Mandragora, Saponara

Attaccanti: Brekalo, Gonzalez, Ikone, Jovic, Kouame, Cabral, Sottil