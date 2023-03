Il Milan a Londra per la missione Champions: il programma completo

La squadra di Stefano Pioli è pronta a volare a Londra per la partita di Champions League contro il Tottenham. Ecco il programma di Maignan e compagni

La sconfitta contro la Fiorentina ha tolto qualche certezza al Milan di Stefano Pioli. I rossoneri, dopo quattro vittorie consecutive, contro Torino, Tottenham, Monza e Atalanta, sono andati ko contro la Fiorentina.

Un ko pesante ma non c’è tempo per leccarsi le ferite. La testa, infatti, è già al match contro il Tottenham, valevole per il ritorno degli Ottavi di finale di Champions League. Basterà non perdere per volare ai Quarti. Sarebbe davvero un risultato prestigioso per il Diavolo, che non sta certamente vivendo il suo miglior momento.

La vigilia di Tottenham-Milan

La squadra di Pioli, dopo l’allenamento di oggi pomeriggio, tornerà sui campi di Milanello anche domani mattina prima di prendere l’aereo per Londra. L’arrivo degli uomini di Pioli è previsto nel primo pomeriggio inglese.

Tonali e compagni dall’aeroporto, così, si trasferiranno direttamente al Tottenham Hotspur Stadium per il classico Walk Around, prima di andare in hotel. Resteranno nello stadio, invece, Stefano Pioli, che insieme ad un calciatore, interverrà in conferenza stampa per presentare il match. L’appuntamento con il mister è fissato per le 18.15, ore italiane.

Le scelte di Pioli

Queste saranno chiaramente le ore in cui Stefano Pioli sceglierà la formazione con cui affronterà il Tottenham. Ci sono ancora dei dubbi: il più importante è quello legato a Brahim Diaz. Il centrocampista spagnolo è alle prese con con una distorsione al ginocchio. Se non dovesse essere smaltita, è pronto a giocare Rade Krunic sulla trequarti, con Ismael Bennacer in mediana insieme a Sandro Tonali.

Il resto della formazione appare fatta con Theo Hernandez e Messias sugli esterni, e Leao e Giroud in avanti. Dietro davanti a Mike Maignan sono pronti a giocare ancora Thiaw, Tomori e Kalulu ma attenzione al possibile inserimento di Simon Kjaer, che tanto bene aveva fatto all’andata contro Kane. Chissà che non sia lui la novità della retroguardia.