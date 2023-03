Maignan torna in campo in Champions League: l’ufficialità per Tottenham-Milan

Il portiere Mike Maignan torna in lista Champions. Il calciatore francese prende il posto di Ciprian Tatarusanu. Il cambio è ufficiale

Il Milan ritrova Mike Maignan. Il portiere francese, rientrato in campionato già contro l’Atalanta, è stato il migliore in campo, tra i rossoneri, a Firenze.

L’ex Lille si è reso protagonista con diverse parate importanti ma non sono servite per far fare risultato al Milan. Una sconfitta, quella contro la Fiorentina, che pesa ancora tanto ma ora la testa è già a Londra. Basterà non perdere per volare ai quarti di finale di Champions League.

Si ripartirà dall’uno a zero dell’andata, firmato da Brahim Diaz. Ma il Tottenham in casa si trasforma. Non sarà certo facile, anche se gli Spurs sono reduci da un ko in campionato. Però il Milan si presenterà in campo con una novità importante, quella più attesa.

Rieccolo in Champions League

Stefano Pioli potrà infatti riabbracciare Mike Maignan. Il francese – come è possibile leggere sul sito ufficiale della UEFA – è tornato in lista e come da regolamento lo ha fatto al posto di Ciprian Tatarusanu. Il vice dell’ex Lille sarà così Antonio Mirante, che siederà in panchina, verosimilmente con Lapo Nava.

La Champions League per Mike Maignan non è mai stata una competizione molto fortunata. In stagione ha giocato solamente due partite, quelle iniziali del sei e 14 settembre contro Salisburgo e Dinamo Zagabria: due gol subiti e quattro punti raccolti. Poi, a causa dell’infortunio al polpaccio, ha sempre giocato Tatarusanu.

Il portiere rumeno anche la scorsa edizione aveva giocato tanto in Europa: ben tre match, con una sconfitta, un pareggio e una vittoria. Solo ko, due volte col Liverpool, e una con l’Atletico Madrid, invece, per Maignan.