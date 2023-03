La media punti del Milan con e senza Leao: la differenza è evidente (FOTO)

La squadra rossonera con il portoghese in campo fa decisamente meglio e a testimoniarlo sono le statistiche

Sabato sera il Milan è caduto a Firenze interrompendo la serie positiva che durava ormai da ben quattro partite, se prendiamo in considerazione anche quella con il Tottenham in Champions League.

I rossoneri hanno rimediato la terza sconfitta nelle ultime quattro trasferte in campionato e ora si trovano improvvisamente fuori anche dalle prime quattro posizioni, anche se il campionato è ancora lungo. Il ko contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano non può però essere digerito con facilita da mister Stefano Pioli, che deve analizzare le radici di questa sconfitta.

Il primo elemento che balza all’occhio, e che il tecnico deve considerare, è l’assenza di Rafael Leao. Il portoghese non ha potuto giocare il match del Franchi per squalifica e il reparto offensivo del Diavolo ne ha risentito non poco. I numeri ci dicono ancora una volta che l’ex Lille è davvero fondamentale per questa squadra e la sua mancanza limita molto il gioco dei rossoneri.

Leao fondamentale per i rossoneri: lo dicono i numeri

Lo ha sottolineato anche la Gazzetta dello Sport, che ha riportato un dato molto interessante. La rosea specifica che con Leao in campo la media punti del Milan in Serie A è di 2,2, mentre quella complessiva è a 2. Senza di lui invece si abbassa drasticamente e scende a 1,2.

Già solo questo dato basterebbe a far comprendere quanto il classe ’99 sia imprescindibile nei meccanismi della squadra rossonera anche quest’anno. Ma ci sono anche altre statistiche da porre sotto la lente di ingrandimento, che sono fornite invece da Sky Sport. Innanzitutto la media gol, che passa da 1,8 con il portoghese a 1,3 senza, ma anche quella dei tiri in porta.

Con il 23enne presente il Milan tira in porta una media di 5,5 volte a partita, mentre senza il suo apporto solo 4,7. E ancora le azioni in contropiede sono più del triplo quanto c’è Leao (1,8 contro 0.5) e lo stesso vale più o meno anche per le grandi occasioni da gol. Numeri su quali deve riflettere Pioli, che qualche settimana fa lo aveva lasciato in panchina per scelta tecnica, senza che però la squadra ne traesse beneficio.

Il Milan è ancora alle prese con il suo rinnovo di contratto e deve valutare se il 23enne valga effettivamente la cifra che richiede. Ma, a prescindere da questo, non c’è dubbio che con lui in campo la musica sia totalmente diversa.