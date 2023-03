Tottenham-Milan, niente Londra per Cardinale: non ci sarà

Il patron del Milan e presidente di RedBird Gerry Cardinale ha deciso: non seguirà la squadra rossonera nella gara di Champions League.

Le voci dei giorni scorsi non trovano conferme. Gerry Cardinale non seguirà il Milan nella trasferta di questa sera a Londra, nel match determinante contro il Tottenham.

Inizialmente si era parlato di un viaggio a Londra per il patron del Milan e presidente di RedBird Capital. Ma l’uomo d’affari statunitense, alle prese in particolare con l’iter per il progetto del nuovo stadio, non volerà in direzione della capitale inglese a meno di colpi di scena.

Cardinale dunque non ha seguito ieri Pioli e compagnia imbarcatisi per la trasferta di Champions League. Un peccato per i tifosi milanisti che vedono il patron statunitense come una sorta di amuleto. Infatti il Milan, nelle tre occasioni in cui Cardinale era presente allo stadio, ha sempre vinto, battendo Inter, Juventus e Tottenham all’andata.

Milan, l’a.d. Furlani presente al fianco della squadra

Niente Gerry Cardinale dunque, ma al suo posto, a fare le sue veci in qualche modo, ci sarà un altro dirigente. Ovvero Giorgio Furlani, nominato a dicembre scorso nuovo amministratore delegato del Milan.

Furlani ieri mattina ha assistito dal vivo a Milanello all’allenamento di rifinitura della squadra di Stefano Pioli al fianco di Paolo Maldini e Frederic Massara, loro sempre presenti in queste occasioni.

L’a.d. ed ex membro del consiglio d’amministrazione è volato a Londra con la squadra e parteciperà, al posto di Cardinale, al consueto pranzo formale tra i rappresentanti dei due club contendenti. Il quale si svolgerà tra qualche ora nel centro della capitale britannica.