Costacurta critica Leao: “Che delusione”

L’ex Milan Billy Costacurta non è rimasto soddisfatto della prestazione di Rafael Leao ieri contro il Tottenham, nonostante la qualificazione.

Difficile dare un giudizio unanime alla prestazione di Rafael Leao ieri contro il Tottenham. C’è chi, come la Gazzetta dello Sport, lo ha premiato con un bel 7 in pagella per aver portato a spasso la difesa inglese in tutto il secondo tempo.

C’è chi invece si aspettava maggior costanza e concretezza dalle qualità del portoghese, calciatore che il Milan considera una sorta di uomo in più in grado di spaccare in due le difese avversarie.

Nonostante sia considerato in linea generale un ‘crack’ di mercato per la prossima estate, dal valore superiore ai 90 milioni di euro, Leao ha ancora dei momenti di stanca. L’ex Lille soffre di discontinuità e neanche lo Scudetto vinto da protagonista lo scorso anno è riuscito a farlo maturare del tutto.

Billy Costacurta severo con Leao: non piace l’atteggiamento

Tra i più delusi dell’atteggiamento e della prestazione di Leao c’è sicuramente Billy Costacurta. Lo storico ex difensore del Milan non è rimasto affatto contento di come il fuoriclasse rossonero abbia approcciato la sfida di Londra.

Durante il post-partita su Sky Sport, Costacurta è stato molto severo con Leao: “Per me è stata la grande delusione della serata, in una partita così deve essere determinante. Abbiamo detto che è un campione, ma in queste gare, in passato, i campioni facevano valere questo titolo. Non ha ancora dimostrato di essere un vero e proprio campione”.

Costacurta ovviamente fa riferimento ai tanti fuoriclasse con cui ha condiviso lo spogliatoio ai tempi del Milan, che nelle notti di Champions League facevano vedere personalità e talento. Basti pensare a Gullt, Van Basten, Savicevic, Weah o Shevchenko, attaccanti che hanno reso grande la squadra rossonera anche in Europa.

Leao evidentemente soffre ancora in certi contesti e tende ad isolarsi, anche se ieri ha regalato qualche strappo del suo grande talento. Come detto è difficile dare un voto unanime alla sua prova, ma con gli spazi lasciati dal Tottenham nella ripresa ci si attendeva qualche giocata più determinante.