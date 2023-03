Dialogo riaperto per il rinnovo di Leao: stipendio, bonus alla firma e multa | I dettagli

Dopo un periodo di “pausa”, il Milan e l’entourage di Rafael Leao tornano a parlare di rinnovo. Tre richieste da parte del portoghese

Uno degli argomenti portanti in casa Milan, ormai da diversi mesi, riguarda il futuro di Rafael Leao. Una situazione intricata che il club si porta dietro da troppo tempo.

Leao ha una situazione contrattuale delicata. Scadenza con il Milan fissata a giugno 2024, dunque tra poco più di un anno. Il rinnovo, con tanto di adeguamento di stipendio, sembra d’obbligo. Ma la trattativa è tutt’altro che semplice per via delle richieste e delle rimostranze del suo entourage.

Dopo i Mondiali in Qatar, nel mese di gennaio, il Milan sperava di approfondire i dialoghi. Invece proprio in quel periodo c’è stato uno stop alle trattative, a quanto pare per una querelle fra i genitori di Leao, l’avvocato Ted Dimvula e l’agente Jorge Mendes.

Le richieste di Leao per firmare con il Milan

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il Milan sta tornando a dialogare con Leao per convincerlo a rinnovare. Ma stavolta Maldini e Massara si stanno indirizzando direttamente verso il giocatore e i suoi familiari, in particolar modo papà Antonio.

Le richieste di Leao per prolungare il contratto con i rossoneri sono le seguenti: 7,5 milioni netti di euro di stipendio più 2 milioni di bonus alla firma. A questi poi vanno aggiunti bonus personali e di squadra.

I 20 milioni di euro garantiti al Milan dal passaggio del turno in Champions League possono agevolare tale operazione interna. Un affare da circa 50 milioni tra netto e lordo, facilitato anche dal Decreto Crescita che rende lo stipendio di Leao meno oneroso per le casse di via Aldo Rossi.

A questo va però aggiunta la questione relativa alla multa che Leao dovrebbe versare allo Sporting Lisbona, come deliberato dal Tas di Losanna, per l’illecito trasferimento al Lille del 2018. Un affare in cui il Milan non c’entra niente, ma non è da escludere che possa arrivare un aiuto. Ma di questo Maldini dovrà parlarne con Gerry Cardinale.

L’attuale contratto di Rafa Leao

In questo momento il paradosso è che Rafael Leao, non più giovane prospetto ma leader tecnico affermato del Milan, ha ancora un contratto da “esordiente”.

Il classe ’99 guadagna ancora “solo” 1,4 milioni, ed è uno degli stipendi più bassi della rosa. Un fattore questo che gioca a favore del Milan: il portoghese, infatti, non può più concedersi un’altra stagione a queste cifre, anche a causa della multa da pagare allo Sporting.

Due sono le strade: rinnovare con il Milan, accettando magari una cifra più bassa rispetto alla richiesta iniziale, oppure chiedere la cessione e sperare in un’offerta importante da parte di un club di Premier League (che però dovrà accontentare anche il Milan con una cifra vicina ai 100 milioni per il cartellino).