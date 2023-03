Highlander Giroud: il messaggio di Pioli è chiaro

Olivier Giroud imprescindibile. Pioli non si fida degli altri attaccanti e si affida costantemente al francese per guidare il reparto offensivo

36 anni e non sentirli. Olivier Giroud anche stasera, contro la Salernitana, è pronto a giocare dal primo minuto. In settimana si è parlato tanto di un possibile utilizzo di Divock Origi o Zlatan Ibrahimovic ma non sarà così. Il centravanti francese non conosce pausa e anche contro i campani scenderà in campo dal primo minuto per provare a trascinare la propria squadra.

Servono tre punti assolutamente per approfittare delle sconfitte di Roma e Inter e del pareggio della Lazio. Il prossimo weekend potrebbe esserci un altro turno favorevole e bisogna approfittarne. Pioli così – lo ha detto in conferenza stampa – ha deciso di affidarsi ai suoi uomini migliori e ovviamente tra questi c’è anche Olivier Giroud.

Giroud stakanovista

Il classe 1986 è un vero stakanovista e in stagione, con la maglia del Diavolo, ha collezionato trentatré presenze, con oltre 2200 minuti giocati. Giroud, che ha segnato undici reti e realizzato sei assist, non riposa davvero mai.

E’ stato protagonista ai Mondiali con la propria Nazionale e appena tornato si è messo subito a disposizione della squadra, nonostante una condizione non certo brillante. Ha giocato quando la squadra andava male, si è sacrificato, ha sofferto come un tifoso e poi con un super colpo di testa ha portato il Milan fuori dal tunnel della crisi.

E’ stato suo il gol contro il Torino, su assist di Theo Hernandez, che ha dato il via alla svolta. Mercoledì contro il Tottenham a Londra così come all’andata lo si è visto calciare pochissime volte verso la porta avversaria ma ha dato l’esempio, facendo capire ai compagni cosa significa lottare per traguardi importanti. Ha fatto il mediano e il difensore, inseguendo gli avversari fino alla propria area di rigore.

Giroud è uscito dal campo stremato ma felicissimo per avere trascinato la propria squadra ai quarti di finale. A margine del match contro gli Spurs ha ancora una volta lanciato il messaggio: “Voglio rimanere al Milan“. C’è una differenza di 200-300mila euro, l’accordo verrà trovato per proseguire insieme. Si continua a trattare ma la fumata bianca non dovrebbe tardare ad arrivare.

Giroud imprescindibile

Nel frattempo il francese giocherà ancora titolare. Contro la Salernitana si pensava potesse riposare, partendo dalla panchina, ma è evidente che Pioli non si fidi dei compagni di reparto. Zlatan Ibrahimović viene da un lunghissimo stop e non ha ancora, chiaramente, i 90 minuti nelle gambe; Divock Origi e Ante Rebic, invece, continuano a sprecare le occasione che gli vengono date.

E’ evidente che a fine stagione bisognerà intervenire. Serve un giovane attaccante da affiancare a Giroud. Un calciatore che garantisca gol, che possa arrivare facilmente in doppia cifra. Un vero titolare, che dia il cambio al francese, che non può tirare per sempre la carretta. Un Giroud riposato può chiaramente incidere diversamente sul match: il Milan lo sa e in estate si correrà ai ripari.