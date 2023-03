Rafael Leao può essere ceduto in estate in un caso: l’ipotesi, secondo Sky

Il futuro di Leao al Milan rimane incerto: la cessione è una prospettiva da non escludere e viene confermata anche da Sky Sport.

La trattativa per il rinnovo di Rafael Leao non sta decollando. Poche settimane fa Paolo Maldini e Frederic Massara hanno fatto sapere che non c’erano passi avanti. Difficile essere ottimisti sul raggiungimento di un accordo.

Domanda e offerta rimangono un po’ distanti in questo momento. Oltre alla questione relativa allo stipendio, c’è anche il famoso risarcimento che il giocatore deve corrispondere allo Sporting Lisbona. Anche il Lille è stato dichiarato responsabile in solido dal TAS di Losanna, però comunque il portoghese deve versare una bella somma al club portoghese.

Anche per questa vicenda l’entourage cerca di ottenere le migliori condizioni economiche possibili per il futuro. Il Diavolo è disposto ad andare oltre i propri limiti pur di blindare il suo numero 17, però lo sforzo sembra non bastare. La negoziazione è in standby e con un esito incertissimo.

Rinnovo Leao-Milan: il punto di Sky Sport

Il giornalista Peppe Di Stefano a Sky Sport ha confermato il fatto che il Milan non vuole andare avanti nella prossima stagione con Leao ancora in scadenza a giugno 2024. Se lui rinnova il contratto può rimanere, se non dovesse accettare l’offerta (superiore a 6 milioni di euro netti annui) allora il club prenderebbe in esame l’ipotesi della cessione.

Maldini e Massara vogliono evitare di avere anche la beffa, oltre al danno. L’intenzione di tutti è quella di continuare assieme. Rafa vorrebbe rimanere e il Milan vuole trattenerlo, però va trovata la quadra a livello economico. La proposta rossonera è già di quelle importanti, considerando anche che solitamente è difficile che vada oltre i 5 milioni. Spetta al giocatore decidere.

Di Stefano spiega che la strada non sarebbe più in salita come mesi fa, ci sarebbero sensazioni positive. Chiaramente c’è una deadline fissata per fine stagione. La dirigenza non può permettersi di rischiare di perdere il portoghese a parametro zero tra un anno.

Stipendio e clausola di Rafa

Oggi Leao percepisce uno stipendio da 1,5 milioni netti a stagione. Il Milan è pronto a quadruplicare tale importo e si spera che tale sforzo porti a un accordo nelle prossime settimane. Chiaramente, bisogna anche capire che tipo di proposte possono essere arrivate dall’estero all’ex talento di Sporting Lisbona e Lille.

Da ricordare che nell’attuale contratto è presente una clausola di risoluzione da 150 milioni. In caso di cessione, Maldini e Massara non potranno chiedere questa cifra. Senza rinnovo, il prezzo inevitabilmente dovrà essere più basso. Possibile che si parta da 100 milioni, però poi dipenderà anche dalle offerte che arriveranno. In via Aldo Rossi probabilmente sperano di non incassare meno di 80 milioni nell’eventualità di un addio del calciatore.