Milan, derby per il bomber: l’attaccante vola in Italia

Derby di calciomercato per l’attaccante. Il giocatore piace sia al Milan che all’Inter: nei prossimi giorni sarà l’osservato speciale

Sei gol in sette partite di campionato. E’ questo il bottino stagionale dell’attaccante che tanto piace al Milan. Nella scorsa stagione, invece, erano stati 19 i centri in 27 match di Superliga.

Stiamo parlando di Mateo Retegui, l’attaccante che in Argentina, con la maglia del Tigre, di fatto, non ha mai smesso di segnare. Chiaramente se ne sono accorti in molti, non solo Paolo Maldini e Frederic Massara. La concorrenza per il giovane centravanti argentino, con passaporto italiano, è così destinata ad aumentare.

Sì, perché ben presto il giocatore, con origini siciliane, sbarcherà in Italia per vestire la maglia azzurra della Nazionale. Roberto Mancini lo ha chiamato per i prossimi impegni contro Inghilterra e Malta. Il mondo del pallone potrebbe vederlo all’opera con la maglia numero 9 sulla schiena a guidare i campioni d’Europa.

La scelta di dire sì a Mancini è il chiaro segnale di quanta voglia Retegui abbia di lasciare l’Argentina per volare nel ‘Vecchio Continente’. Come è ormai noto da tempo, il Milan è sulle tracce dell’argentino e lo segue in vista della prossima stagione, quando vorrà affidarsi ad un attaccante giovane da affiancare a Olivier Giroud.

Concorrenza

Il Diavolo, però, non è l’unico che sta pensando al giocatore. Già in Serie A non manca la concorrenza: Fichajes.net, che conferma l’interesse del Milan, aggiunge nella lotta per Retegui anche Inter e Roma.

D’altronde i nerazzurri potrebbero dover fare i conti con l’addio di Lukaku (scadrà il prestito dal Chelsea) e con quello di Dzeko, con il quale non è stato ancora trovato un accordo per il rinnovo. I giallorossi, invece, potrebbero perdere Dybala: l’ottima stagione e la clausola rescissoria fanno gola davvero a molti.

Per Retegui, però, bisogna fare attenzione anche all’estero. Sull’attaccante ci sarebbe, infatti, anche l’Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone, che potrebbe salutare Alvaro Morata, e si sa come il tecnico dei Colchoneros possa essere influente per un giocatore cresciuto in Argentina.

Voglia d’attaccante

Il Milan, come detto, in estate correrà ai ripari. L’idea di puntare su Divock Origi non ha portato i suoi frutti. Sono i numeri a dirlo: due gol fin qui, contro Monza e Sassuolo, sono davvero troppo pochi. Serve ben altro, serve un centravanti giovane che offra garanzie. I nomi sul taccuino di Paolo Maldini e Frederic Massara sono davvero tanti: oltre a Retegui piacciono anche Balogun e Jonathan David ma attenzione alla pista che porta in Serie A. Hojlund resta nel mirino ma può sbarcare a Milano solo al giusto prezzo.