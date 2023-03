Milan in trasferta: da punto di forza a disastro, numeri impietosi

I numeri del Milan in trasferta sono davvero sconcertanti. Se prima era un punto di forza, oggi i rossoneri faticano da matti lontano da San Siro

C’era una volta il Milan spavaldo, conquistatore che ogni volta che viaggiava in trasferta lontano da San Siro era pronto ad azzannare qualsiasi avversario.

Oggi purtroppo la musica è cambiata. Il Milan di Stefano Pioli, una volta protagonista di ampi trend positivi lontani dalle proprie mura amiche, oggi fa invece una fatica immane in trasferta.

L’ennesimo k.o. fuori casa, arrivato ieri alla Dacia Arena di Udine contro la squadra friulana, conferma come il Milan sia troppo arrendevole e scarno negli appuntamenti lontano da Milano, come se andassero in tilt programmi e idee dei rossoneri.

Milan, numeri impietosi in trasferta nel 2023

Incredibile come con il nuovo anno il Milan abbia dimostrato tante fragilità e insicurezze in casa ma soprattutto in trasferta, lì dove invece aveva raccolto numeri da record negli scorsi anni. Con quella di ieri a Udine, il Milan sale a 4 sconfitte fuori casa nelle ultime 5 trasferte di campionato, tante quante quelle collezionate nelle 54 trasferte precedenti.

Un dato davvero negativo per una squadra, il Milan campione d’Italia, che vuole a tutti i costi confermare la propria partecipazione alla prossima Champions League, sia per motivi di prestigio che per questioni di natura economica.

A parte il successo di misura con il Monza del 18 febbraio scorso, a firma di Messias, il Milan in trasferta negli ultimi due mesi ha ottenuto un pari sul campo del Lecce in rimonta e le 4 sconfitte: Lazio, Inter, Fiorentina e Udinese. Zero punti in classifica, un crollo totale lontano dal ‘Meazza’.

Un trend totalmente modificato rispetto alla prima parte di stagione. Da agosto fino alla gara del 4 gennaio a Salerno, il Milan aveva infatti ottenuto 15 punti in trasferta, perdendo soltanto contro il Torino prima della sosta per i Mondiali ma passando su campi ostici come quelli di Samp, Empoli e Verona.

Senza parlare dell’andamento fuori casa lo scorso anno, quello dello Scudetto. Il Milan di Pioli nel 2021-2022 ha ottenuto ben 46 punti in trasferta, frutto di 14 vittorie, 4 pareggi e una sola sconfitta sul campo della solita bestia nera Fiorentina. Un altro mondo, un altro Milan che oggi invece fa una fatica bestiale a trovare punti e orgoglio lontano da San Siro.