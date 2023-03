Rinnovo Leao, Di Marzio controcorrente: “Io credo che…”

Le parole di Gianluca Di Marzio sulla questione rinnovo di Rafael Leao. Secondo il giornalista esperto di mercato può cambiare qualcosa.

Il momento di Rafael Leao è sicuramente poco brillante. L’attaccante del Milan non trova la via del gol dallo scorso 14 gennaio, nel pareggio contro il Lecce. Troppo tempo per un talento così cristallino e determinante.

Ad oggi appare lontanissimo parente del Leao che, un anno fa circa, iniziò a trascinare a suon di gol e giocate decisive il suo Milan verso il 19° Scudetto, prendendo per mano squadra e compagni in maniera totale.

C’è chi giustifica tale momento grigio per Leao parlando della questione rinnovo di contratto. Ovvero del fatto che l’ex Lille stia giocando sotto tono perché indeciso sul proprio futuro. Ma c’è chi, come Gianluca Di Marzio, non è molto d’accordo con questa tesi.

Di Marzio sicuro sulla firma di Leao: “L’accordo si farà”

Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Di Marzio ha parlato proprio ieri, dopo la fine di Udinese-Milan 3-1, della questione Rafa Leao. Anche ieri prova insufficiente del numero 17 del Milan, ma secondo il cronista la questione rinnovo può prendere una svolta importante.

Di Marzio è contrario a chi appare pessimista in questo ambito e già si immagina un Leao lontano dal Milan in estate. Secondo il noto volto di Sky Sport la situazione è molto più rosea del previsto.

“Non credo che la questione contrattuale possa influenzare davvero le prestazioni di Leao – ha ammesso Di Marzio – Anche perché manca ancora un anno e mezzo alla reale scadenza. Inoltre è in corso una vera e propria trattativa, con tanto di offerta da parte del Milan e valutazioni da parte del suo entourage”.

Di Marzio dunque va controcorrente: “Rispetto al resto dei colleghi e dell’opinione pubblica io resto ottimista. Sono fiducioso che l’intesa arriverà e dunque Leao rinnoverà il contratto con il Milan. Dai segnali che ho io non è ancora un accordo chiuso ma le parti stanno trattando con grande volontà di restare insieme”.

Le ultime sulla trattativa Milan-Leao

Le ultime news conosciute su questa trattativa impegnativa, a prescindere dalla fiducia di Di Marzio, parlano di contatti continui tra la dirigenza Milan e la famiglia di Rafa Leao.

L’idea di Paolo Maldini è quella di convincere il padre Antonio e l’avvocato Ted Dimvula ad avvicinarsi al rinnovo. L’offerta rossonera si aggirerebbe sui 6,5 milioni più bonus a stagione fino al 2027.

A mettere in crisi l’accordo sono due fattori: le richieste esose dell’agente Jorge Mendes, che vorrebbe inserire nell’accordo anche il pagamento della sanzione che Leao deve allo Sporting Lisbona. Ma anche le tentazioni estere ed un possibile richiamo dalla Premier League inglese.