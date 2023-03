Calciomercato Milan, obiettivo a rischio: assalto dell’Arsenal

Il Milan ora rischia di perdere contatto con l’obiettivo per l’attacco della prossima stagione. L’Arsenal sembra più avanti.

Il sogno di molti tifosi del Milan è quello di vedere la propria squadra rinforzarsi degnamente. Non solo con colpi di prospettiva, finora quasi sempre azzeccati, ma anche con fuoriclasse già affermati.

La politica del club sul mercato è quella di investire soprattutto sui talenti in ascesa e non ancora costosissimi, soprattutto dal punto di vista dell’ingaggio. Ma non mancano le occasioni, in particolare tra i parametri zero in scadenza.

Ecco dunque una novità riguardo un calciatore di eccellenti qualità tecniche che, secondo le ultime indiscrezioni, avrebbe deciso di cambiare aria e non rinnovare il contratto con il Real Madrid. Una grande chance per tutte le big d’Europa, tra cui il Milan stesso.

Asensio via da Madrid: l’Arsenal ora è in pole

Chi dovrebbe quasi certamente lasciare Madrid è Marcos Asensio. Attaccante duttile, mancino naturale, che però negli ultimi mesi sta trovando sempre più uno scarso minutaggio in campo.

Considerato uno dei maggiori gioielli della Liga spagnola, Asensio vuole una nuova sfida. Non si sente più solo un’alternativa, seppur in una big come il Real, ma intende svoltare con un ingaggio da titolare altrove.

Il Milan è molto interessato al futuro di Asensio, che dunque si svincolerà a costo zero a fine stagione. Ma il problema per Maldini e Massara è doppio: i costi elevati dell’operazione (a livello contrattuale) e la concorrenza internazionale.

Infatti, secondo Todofichajes.com, ad oggi l’Arsenal sarebbe in pole per ingaggiare Asensio. Sorpasso netto degli inglesi sul Milan, visto che si parla addirittura di assalto da parte del club guidato da Mikel Arteta ed attualmente leader della Premier League.

L’Arsenal avrebbe anche detto sì alle richieste contrattuali di Asensio, che vuole un ingaggio da 8 milioni netti l’anno. Davvero tanti, soprattutto per il Milan che continua a puntare sui costi contenuti e su un tetto-ingaggi che non dovrà sforare determinate cifre.

Asensio, ruolo e caratteristiche

Ma andiamo a scoprire qualcosa in più su Marcos Asensio. Il talento classe ’96 è cresciuto nel Mallorca prima di passare al Real Madrid, dove ha già vinto 3 Champions League e 3 Lighe spagnole solo per citare alcuni trofei.

Il suo ruolo ideale è quello o di esterno destro offensivo, abile a rientrare sul piede mancino preferito, oppure di trequartista puro alle spalle delle punte.

Nel Milan di Pioli potrebbe giocare in entrambe le posizioni: ad oggi, nel 3-4-2-1 scelto dal tecnico emiliano per rilanciarsi, sarebbe uno dei due fantasisti alle spalle di Giroud, oppure con un ritorno al vecchio modulo 4-2-3-1 potrebbe esprimersi al meglio partendo largo a destra.