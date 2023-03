De Ketelaere come Daniel Maldini: “Il rendimento è lo stesso”

Un noto giornalista ha paragonato De Ketelaere a Daniel Maldini per rendimento: parole che, ovviamente, stanno facendo discutere i tifosi.

La prima stagione di Charles De Ketelaere al Milan non può essere considerata positiva, non ci sono dubbi. Prestazioni e numeri sono al di sotto delle aspettative, anche se è presto per bocciare definitivamente un ragazzo di 22 anni.

Quando è stato comprato per 35 milioni di euro dal Club Brugge, ovviamente c’era l’aspettativa di vedere un buon rendimento in tempi non troppo lunghi. Normale un periodo di adattamento, provenendo dal Belgio e dovendosi abituare a una realtà completamente diversa, però tutti immaginavano di vedere qualcosa di più in questi mesi.

Nel mirino della critica c’è anche la gestione da parte di Stefano Pioli, che a un certo punto gli ha tolto fiducia e lo ha relegato al ruolo di riserva. Forse l’allenatore non lo ha gestito nella maniera migliore, considerando pure che chi è davanti a lui nelle gerarchie non sta facendo faville in questa stagione.

De Ketelaere come Daniel Maldini? L’opinione di un giornalista italiano

De Ketelaere in questa stagione ha messo insieme 31 presenze, 1 assist e 0 gol. Come dicevamo, un rendimento non straordinario. La speranza è che prima della fine riesca a trovare continuità e a fare la differenza. Magari, trovare la via del gol potrebbe aiutarlo a sbloccarsi. In alcune circostanza è stato molto sfortunato.

Sandro Sabatini, giornalista di Sportmediaset, ha fatto le seguenti considerazioni durante la trasmissione Pressing su Italia 1: “Il Milan l’anno scorso ha fatto un miracolo. In estate doveva prendere il sostituto di Kessie, un numero 10 e un attaccante. Ha ingaggiato Origi che non serve a nulla, al posto di Kessie non ha acquistato praticamente nessuno, mentre come trequartista ha preso De Ketelaere che per il rendimento di questa stagione vale più o meno come Daniel Maldini. Cosa si può dire a Pioli? La squadra è peggiorata rispetto allo scorso anno”.

Sabatini ritiene che le principali colpe della situazione del Milan non siano da attribuire a Pioli, bensì alla dirigenza. A suo avviso, non è stato condotto un buon calciomercato in entrata. La squadra aveva determinate esigenze e la campagna acquisti non è riuscita ad aumentare il livello come era lecito aspettarsi. Sicuramente ci sono delle responsabilità da parte di Paolo Maldini e Frederic Massara, le cui scelte non si stanno rivelando tutte corrette. Ormai è tardi per rimediare, ma l’auspicio è che si faccia meglio nel prossimo mercato estivo.