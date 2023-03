Calciomercato Milan, decisione inevitabile: l’addio in estate è scontato

Altro addio scontato ormai in casa Milan. La squadra di Stefano Pioli saluterà il calciatore a fine stagione, senza possibilità che rimanga.

A fine stagione il Milan dovrà fare valutazioni approfondite sulla propria rosa. A prescindere da quelli che saranno i traguardi finali della squadra di Stefano Pioli.

Le critiche al mercato effettuato la scorsa estate da Paolo Maldini e Ricky Massara stanno sorgendo soprattutto nelle ultime settimane, in seguito ai risultati scadenti del Milan in campionato.

Diversi elementi attualmente in rosa lasceranno il Milan. Intanto la Gazzetta dello Sport parla con certezza di un addio, scontato e sicuro al 100%, che si consumerà proprio a giugno prossimo.

Milan, Dest è ai margini: impossibile il suo riscatto

Il giocatore che sicuramente lascerà Milanello a giugno è Sergino Dest. Il terzino statunitense classe 2000 sembra non avere grosse chance di restare in futuro in maglia rossonera.

Il motivo è chiaro: Dest da alcuni mesi è uscito dai radar di mister Pioli. Ha giocato poco, sia per via di alcuni problemi muscolari, sia perché il tecnico gli ha sempre preferito altri elementi.

Inoltre di recente sono tornati anche a disposizione due terzini di esperienza e spessore come Davide Calabria ed Alessandro Florenzi. Ciò rende ancora meno probabile l’utilizzo di Dest nelle prossime sfide, visto che l’americano era stato preso dal Barcellona proprio per sostituire Florenzi infortunato.

La clausola per il Milan per riscattare Sergino Dest è fissata a 20 milioni di euro. Una spesa che Maldini non intende affrontare, sia perché elevatissima, sia perché come detto il terzino non pare rientrare nei piani futuri del club. Il suo ritorno a Barcellona a fine stagione appare scontato.

Il rendimento di Sergino Dest nel Milan

Giunto come detto in prestito a fine estate 2022 dal Barcellona, Sergino Dest inizialmente era stato accolto come un’alternativa di lusso per la difesa del Milan.

Il suo score attuale conta 14 presenze ufficiali con la maglia rossonera. L’ultima gara da titolare giocata dall’americano risale alla sonora sconfitta con la Lazio per 0-4 in campionato a gennaio. Schierato come terzino sinistro, Dest non ha affatto convinto.

Spesso alle prese con dolori muscolari al polpaccio, l’ex Barça poche volte è piaciuto a mister Pioli. Non è un caso se negli ultimi due mesi non vi è traccia del 23enne difensore in maglia Milan.