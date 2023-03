Ibrahimovic, niente allenamento in gruppo con la Svezia: gli aggiornamenti

Piccolo fastidio fisico per Ibrahimovic nel ritiro della Svezia: oggi l’attaccante del Milan ha svolto un allenamento personalizzato.

Nonostante i 41 anni e il rientro recente, Zlatan Ibrahimovic è stato convocato dalla Svezia. Il commissario tecnico Janne Anderson crede che possa essere ancora molto importante per il gruppo.

Nella recente partita persa 3-0 contro il Belgio, il centravanti del Milan è entrato al 28′ del secondo tempo al posto di Isak. Ci teneva a tornare a indossare la maglia della sua nazionale, anche se purtroppo è arrivata una pesante sconfitta nel match casalingo valido per le qualificazioni al prossimo Europeo.

Express.se fa sapere che stamattina Ibrahimovic non si è allenato con il resto del gruppo. Infatti, a causa di un leggero fastidio fisico, ha svolto una seduta di allenamento personalizzata. Nulla di grave, però oggi ha lavorato a parte e si attendono aggiornamenti sulle condizioni del giocatore.

Ibrahimovic, i mesi di calvario e il ritorno in campo

Ibrahimovic è tornato in campo il 26 febbraio in Milan-Atalanta 2-0, la sua ultima partita risaliva a Sassuolo-Milan 0-3 del maggio 2022. A Reggio Emilia i rossoneri festeggiarono la vittoria del 19esimo Scudetto, ma la festa per Zlatan durò poco visto che il 25 maggio si operò al ginocchio sinistro.

Lo svedese avrebbe dovuto operarsi già prima, però per aiutare la squadra a vincere il tricolore rinviò l’intervento. Ha vissuto dei mesi complicati, perché non era al meglio della condizione fisica e Stefano Pioli ha dovuto gestirlo. Lui ha cercato di dare tutto quello che poteva al gruppo e alla fine il trionfo è arrivato.

L’operazione era inevitabile e lo ha costretto a uno stop lungo. Come ha recentemente rivelato, in realtà sono stati tre gli interventi che ha subito al ginocchio destro. Per tanti mesi ha dovuto rimanere a guardare i compagni, rispettando al contempo il programma stabilito per il suo recupero. Si è sentito un leone in gabbia, soprattutto quando il Milan era in difficoltà e avrebbe avuto bisogno di aiuto. Ora è tornato e cercherà di dare il massimo possibile.

Quale futuro per Zlatan?

Il contratto di Zlatan scade a giugno 2023 e c’è incertezza sul rinnovo. Lui ha ammesso che a Milano è felice e che rimarrebbe volentieri, però non ci sono ancora delle trattative per un nuovo accordo. Nel frattempo, gli sono già arrivate delle offerte.

Oggi è difficile dire quale sarà il futuro di Ibra, che continua a ribadire la sua volontà di continuare a giocare. È possibile che, fisico permettendo, si regali almeno un altro anno da calciatore. Da capire se proseguirà a giocare con la maglia rossonera oppure se ne indosserà una diversa. Presto per sbilanciarsi, probabilmente servirà attendere almeno maggio.