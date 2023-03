Milan, asta per il difensore: operazione a zero

Milan, i rossoneri pronti all’asta per il difensore. Tanti club pronti a sfruttare l’occasione per il parametro zero. Cosa sta succedendo.

In casa Milan si inizia a pensare già alla prossima stagione. La dirigenza rossonera è pronta per regalare a Stefano Pioli rinforzi adeguati per stare nelle zone di classifica che competono ad un club del blasone e dell’importanza del Milan.

Il Milan, come per altro tutti i club italiani, deve far fronte a ristrettezze economiche piuttosto importanti. Sono lontani i tempi di Berlusconi, quando i presidenti potevano permettersi di spendere in lungo e in largo e fare arrivare nel campionato i migliori a livello mondiale. Oggi la strategia non può che essere quella di puntare su giovani che possano un domani diventare dei top a livello mondiale e diventare un’importante risorsa per il club.

Il Milan, insomma, cerca il prossimo Tonali, Leao o Theo. Per farlo sta visionando attentamente i potenziali talenti che potranno un domani far parte della squadra. Durante la prossima estate in particolare sarà la difesa ad essere sotto l’occhio di ingrandimento di Maldini e Massara. I dirigenti rossoneri avrebbero scelto di rinforzare ancora di più il reparto arretrato, e avrebbero anche già selezionato l’eventuale profilo da visionare.

A fare parecchio gola a tutti i club sono sicuramente i parametri zero. Uno, in particolare, sta decidendo il proprio futuro in queste settimane.

Ndicka, anche il Milan sul giocatore. Pronta l’asta

Tra i parametri zero più ambiti c’è sicuramente Evan Ndicka, ventitreenne difensore dell’Eintracht Francoforte. Il giocatore, che ha un valore di contratto di 32 mila euro, in estate può andare via a parametro zero. Il suo contatto scade invece il 30 Giugno. Il giocatore secondo le indiscrezioni che arrivano dalla Germania non avrebbe intenzione di firmare il rinnovo. In estate lascerà quindi la Bundesliga.

Sulle tracce del giocatore c’è il Barcellona, in cerca di un difensore centrale. Il difensore avrebbe già trovato l’accordo con i catalani. Tutto però sarebbe nelle mani del club. I blaugrana stanno sondando anche diversi altri profili, come riportato da MundoDeportivo, e potrebbero puntare Ndicka così come virare su altri obbiettivi.

Questo anche vista la concorrenza. Sul difensore infatti è molto forte l’interesse di altri club europei. Tra le squadre interessate c’è anche il Milan, in cerca di rinforzi nel reparto difensivo. I rossoneri hanno bisogno di forze fresche nelle retrovie, e proprio il giocatore sembra essere tra quelli messi sott’occhio dalla dirigenza. Oltre al Milan, anche PSG, Betis, Siviglia, Juventus, Inter e Liverpool hanno chiesto informazioni. Di certo al giocatore non mancano le pretendenti. Il Barcellona non intende prestarsi ad aste, ma se i catalani “passeranno” sul difensore le altre pretendenti saranno pronte ad approfittarne. Tra queste c’è anche il Milan: vorreste vedere Ndicka in rossonero?