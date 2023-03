Lutto nel giornalismo, è morto Gianni Minà: aveva 84 anni

Gianni Minà è venuto a mancare all’età di 84 anni: una brutta perdita per i suoi cari e per il mondo del giornalismo.

Nella serata di oggi è arrivata una brutta notizia: è morto Gianni Minà. Il noto giornalista aveva 84 anni.

Ha sofferto per una breve malattia cardiaca. È sempre stato circondato dall’affetto della sua famiglia e dei suoi amici più cari. Era ricoverato presso la clinica Villa del Rosario.

Minà è stato un grande giornalista, un bravissimo conduttore televisivo e un abile scrittore. Sicuramente ha saputo lasciare la sua impronta ed essere un esempio nello svolgere la sua professione. Rivolgiamo le nostre sentite condoglianze a tutta la famiglia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gianni Minà (@gianniminagiornalista)

Sono tantissimi i messaggi di affetto nei confronti di Minà sui social network in questi minuti. Il segnale di quanto lui è riuscito a lasciare durante la sua vita. Come giornalista, ha saputo raccontare come pochi i campioni dello sport. In tanti lo ricordano per questo, oltre che per il suo valore a livello strettamente umano.

Una vita da Gianni #Minà. RIP grande pic.twitter.com/4zR141oXNS — Fabrizio Bocca (@fabriziobocca1) March 27, 2023

Una persona meravigliosa. RIP Gianni #Minà — Pierluigi Pardo (@PIERPARDO) March 27, 2023