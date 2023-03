Calhanoglu, infortunio durante Turchia-Croazia: Inter col fiato sospeso

L’ex Milan Hakan Calhanoglu ha subito un brutto infortunio durante la gara della sua Turchia contro la Croazia. C’è paura in casa Inter

Sono in corso le gare delle Nazionali di qualificazione ai prossimi Europei, e ogni club sta approfittando della sosta per recuperare energie mentali e fisiche. Diversa, nettamente, la situazione di quei giocatori chiamati a partecipare alle gare delle proprie Nazionali. Per loro niente riposo. In molti hanno raggiunto i ritiri anche solo per disputare alcune amichevoli, e per i club non è mai positivo mandare i calciatori a giocare lontano dai centri sportivi. Il rischio di qualche infortunio è sempre dietro l’angolo.

Lo sa bene il Milan, ad esempio, che ha visto ritornare dalla Francia un suo giocatore fondamentale infortunato. Parliamo di Pierre Kalulu, che ha rimediato una lesione al soleo del polpaccio destro. Le sue condizioni verranno valutate tra una settimana, e ciò si traduce col fatto che il difensore salterà con tutta certezza il big match di campionato contro il Napoli di domenica sera. Da capire se sarà anche rischio per l’andata dei quarti di Champions League sempre contro i partenopei.

Una tegola enorme per il Milan e Stefano Pioli, costretti a rinunciare ad un titolarissimo per un pò di tempo. Ricordiamo che Pierre si è infortunato in amichevole con l’U21 della Francia, un impegno senza obiettivi ma che è costato carissimo. I guai non sono però soltanto in casa Milan. Anche l’Inter è adesso in apprensione, dopo che Hakan Calhanoglu ha abbandonato il campo dolorante.

Paura in casa Inter, Calhanoglu infortunato

Stasera si è disputata la gara di qualificazione ai prossimi Europei tra Turchia e Croazia. Hakan Calhanoglu, punto fermo della Nazionale di casa, è stato costretto ad uscire dal campo al 38esimo minuto. Al suo posto Yuksek, e adesso si teme il peggio per il numero 20 nerazzurro. E’ uscito dal campo molto dolorante. Sembra essersi trattato di un problema al muscolo della coscia. Nella camminata verso il bordo del campo Calhanoglu massaggiava in particolare l’inguine.

E’ chiaro che soltanto i consueti esami strumentali potranno chiarire l’entità dell’infortunio del turco e gli eventuali tempi di recupero. Ma in casa Inter si sta già col fiato sospeso.

Inter, calendario fittissimo

La squadra di Simone Inzaghi è attesa da un calendario ricco di grandi impegni, tra campionato, Champions League (quarti di finale contro il Benfica) e Coppa Italia (semifinali contro la Juventus). Senza Calhanoglu, al centrocampo nerazzurro verrebbe a mancare una pedina fondamentale.

Sappiamo bene che l’ex Milan è riuscito in pochissimo tempo a ritagliarsi un ruolo di primo piano nello scacchiere di Inzaghi. Un titolare inamovibile bravo a gestire i ritmi del gioco nerazzurro, così tanto da meritarsi il rinnovo di contratto. E’ proprio di oggi la notizia della vicinissima firma di Calhanoglu del nuovo accordo col club di Zhang: un prolungamento sino al 2027 e un adeguamento dell’ingaggio a 6 milioni di euro.

L’ipotetico infortunio andrebbe a stroncare tutto l’entusiasmo del rinnovo. Bisogna ad ogni modo attendere l’esito degli eventuali esami prima di gettare sentenze. Inzaghi avrebbe comunque pronti Brozovic e Mkhitaryan per sopperire alla possibile assenza del turco. La prossima gara di campionato vedrà l’Inter sfidare l’ottima Fiorentina degli ultimi tempi, la stessa che ha battuto con qualità il Milan di Stefano Pioli.