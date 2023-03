Calciomercato Milan, pista riaperta: occasione d’oro per Maldini

Il Milan potrebbe fiondarsi su questo affare che, fino a qualche giorno fa, sembrava ormai chiuso. Invece Maldini e Massara possono riprovarci

L’estate si sta avvicinando, anche se i pensieri del Milan attualmente sono tutti concentrati sul gran finale di stagione. La lotta ai primi quattro posti e i quarti di finale di Champions League sono le priorità assolute.

Ma in questi giorni, complice anche la sosta per le Nazionali, non mancano le indiscrezioni sulle mosse estive di calciomercato. Il Milan vuole rinforzarsi e, come sempre, cercherà di muoversi in anticipo su diversi profili.

Non sono poche le occasioni che offrirà il mercato dei parametri zero, ovvero quei calciatori che si svincoleranno a fine stagione per scadenza contrattuale. Tali elementi vanno bloccati e convinti fin da subito, per poter anticipare l’ampia concorrenza.

Proprio un ormai sicuro parametro zero, che lascerà la sua squadra il 30 giugno prossimo, è tornato improvvisamente nel mirino del Milan, almeno secondo le ultime indiscrezioni.

Milan, torna di moda la pista Aouar: nuovo tentativo

Il calciatore in questione è Houssem Aouar. Centrocampista francese di cui si è parlato spesso in tempi recenti, sia per la sua situazione contrattuale che proprio per l’interessamento del Milan.

Aouar, attualmente in scadenza con il Lione, sarebbe potuto partire già a gennaio, ma l’OL non ha trovato l’accordo per la cessione onerosa anticipata con nessun club interessato. Il Milan sembrava invece fuori dai giochi dopo le indiscrezioni dei mesi scorsi.

Infatti si era detto e scritto che Aouar avesse già un pre-accordo con l’Eintracht Francoforte a partire da luglio 2023. Una news letteralmente smentita dallo stesso calciatore classe’98, che ha annunciato sui social di non avere ancora parlato con nessuna società e di essere incerto sul futuro.

Ecco perché la pista Aouar per i rossoneri è ancora più che viva. Lo confermano i media francesi, in particolare Footmercato: il Milan avrebbe ripreso i contatti con gli agenti del centrocampista offensivo. Paolo Maldini e Frederic Massara sarebbero a lavoro per anticipare la concorrenza.

Tutti i club europei sulle tracce di Aouar

Il Milan dunque vuole affrettare i tempi per assicurarsi le prestazioni di Aouar, 24enne centrocampista tuttofare del Lione, abile soprattutto nel ruolo di mezzala offensiva.

Mosse che serviranno ad anticipare le proposte di altre società europee. In Italia Aouar fa gola alla Roma ed alla Fiorentina, mentre in Spagna si parla da tempo del pressing del Betis Siviglia, che dopo Fekir vuole regalarsi un altro talento assoluto scuola Lione.