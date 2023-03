Milan, ecco Casillo: l’annuncio ufficiale

Comunicato ufficiale del club rossonero. Sul sito del Milan è possibile leggere la nota relativo al nuovo accordo stipulato: buone notizie per il Diavolo

Un nuovo sponsor per il Milan. Il club rossonero continua a crescere e ad arricchire le proprie partnership. Come è possibile leggere sul sito ufficiale del Diavolo, i campioni d’Italia si legano a Molino Casillo, leader internazionale nella produzione di farine e semole di alta qualità

La nuova partnership unisce due icone italiane nei rispettivi settori – si legge -, capaci di esportare la qualità e l’eccellenza del Made in Italy nel mondo. Un rapporto che si inaugura oggi con l’obiettivo di promuovere i valori di un’alimentazione sana e bilanciata, funzionale a chi cerca il benessere nel delicato equilibrio tra sport e dieta alimentare. Un messaggio da veicolare anche nella bakery Molino Casillo, che nascerà all’interno della Club 1899, area hospitality dello stadio San Siro, e che sarà inaugurata il 23 aprile 2023 in occasione del match casalingo del Milan contro il Lecce.

La soddisfazioni del Milan e di Casillo: le dichiarazioni

Arrivano così le dichiarazioni di Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer del Milan: “Siamo orgogliosi di accogliere Molino Casillo come partner ufficiale del Milan. Questa partnership si inserisce in un importante contesto di crescita del brand Milan a livello internazionale, che guarda sempre con interesse anche al territorio nazionale per avviare collaborazioni con aziende italiane di alta qualità”.

Soddisfazione, chiaramente, anche da parte di Molino Casillo, attraverso le parole del suo presidente, Pasquale Casillo: “La partnership con AC Milan ci permetterà di promuovere il nostro nuovo modo di concepire il mercato degli sfarinati e la molitura. Farine e semole sono per noi le radici della dieta mediterranea, che è anche cultura culinaria quando si fonda sulla qualità e la salubrità delle materie prime. Per noi gli sfarinati, come lo sport, hanno una funzione specifica: essere pilastri del benessere delle persone e del pianeta”.