Milan, niente da fare: lo compra l’Inter, rivelazione in diretta

L’obbiettivo di mercato rossonero pronto a sfumare? Arriva l’annuncio in diretta: l’Inter in vantaggio nella corsa al giocatore

Derby di mercato tra Milan e Inter. Rossoneri e nerazzurri si sfidano anche fuori dal campo di gioco. Iniziano le sfide di mercato. La prima sfida però sembra essere per ora in favore dei nerazzurri: la rivelazione arriva in diretta.

Mateo Retegui è certamente l’uomo del momento. Il bomber è particolarmente chiacchierato nelle ultime ore, non soltanto per il suo esordio con la maglia della nazionale azzurra, ma anche per le questioni legate al suo futuro.

Tra i fattori positivi della pausa nazionali c’è sicuramente Mateo Retegui. L’attaccante classe 1999 del Tigres (anche se il suo cartellino è di proprietà del Boca Juniors) è stata la vera sorpresa delle convocazioni di Roberto Mancini. Il ct, non senza polemiche, ha scelto di puntare su di lui per le sfide contro Inghilterra e Malta. Lui ha ripagato la fiducia siglando due gol in due partite. Non male per un esordiente con alle spalle neanche una partita in Europa.

Le ottime prestazioni in nazionale hanno portato alla ribalta anche il tema mercato. Retegui è seguito da diversi club europei, Milan in testa. I rossoneri da tempo sono sulle tracce del giocatore. L’italo-argentino è nella testa di Maldini e Massara come potenziale rinforzo nel mercato estivo. Il Milan dovrà fare diversi cambiamenti in attacco, e il giocatore potrebbe essere il profilo giusto. Al momento, però, i rossoneri non sarebbero in vantaggio nella corsa al giocatore.

Inter, i nerazzurri pronti all’assalto a Retegui

L’Inter, infatti, sarebbe in pole position nella corsa a Mateo Retegui. I nerazzurri sono già da tempo sulle tracce del giocatore. I nerazzurri sono in cerca di un giovane attaccante da inserire nel reparto offensivo, che quasi certamente vedrà i nerazzurri in cerca di un rinforzo da regalare ai tifosi. Marotta, Ausilio e Baccin stanno monitorando da vicino la situazione del bomber italo-argentino.

Retegui, 6 gol in 8 partite di campionato, è nel taccuino della dirigenza, tanto che diversi osservatori stanno monitorando con attenzione le sue prestazioni in Argentina e che Baccin era presente alla gara disputata dalla nazionale azzurra proprio per visionarlo da vicino.

Di Retegui ha parlato anche il giornalista Fabio Santini, che intervistato da TVPlay ha rivelato che il giocatore è effettivamente nel mirino del club nerazzurro. Ad avvantaggiare l’Inter sarebbe il feeling che i club avrebbe con l’Argentina, anche grazie a Javier Zanetti: “Nel 2022 aveva già avuto delle offerte da diverse squadre europee come Lipsia, Atletico Madrid e Villarreal” ha raccontato. “Il papà però, che è il suo manager, ha frenato le trattative perché era in contatto con Zanetti che gli ha assicurato il suo acquisto”. Potrebbe essere proprio l’Inter dunque ad acquistare il giocatore, e si tratterebbe di una manovra davvero a sorpresa, visto che Retegui dovrebbe prendere il posto di un vero pezzo da 90 “L’Inter lo prenderà al posto di Lukaku di cui non riscatterà il prestito, lasciandolo tornare al Chelsea”.