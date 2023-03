Rinnovo Leao, nessun passo avanti: “Possibile incontro a fine stagione”

Brutte notizie sul rinnovo di Rafael Leao. L’annuncio in diretta preoccupa i tifosi rossoneri: “Non ci sono stati passi avanti”

In casa Milan il rinnovo di Rafael Leao continua ad agitare i sonni dei tifosi. Maldini e Massara sono al lavoro per trovare una soluzione, che però sembra essere più complicata del previsto. Il giornalista fa chiarezza sulla situazione.

La scadenza del 2024 scritta a caratteri bollenti sul contratto di Rafael Leao è li come una spada di Damocle sulla testa del Milan. Maldini e Massara vogliono evitare che possa cadere sulla testa del Milan, sotto forma di un addio a parametro zero e di un danno economico che sarebbe incommensurabile. I rossoneri, scottati dai casi Calhanoglu, Donnarumma e Kessie, vogliono evitare a tutti i costi che Leao possa lasciare il club a parametro zero.

Le soluzioni, in tal senso, non possono che essere due: una cessione nella prossima sessione di mercato per tentare di monetizzare quanto più possibile, oppure riuscire a trovare un accordo per rinnovare il contratto e restare in rossonero. La soluzione più gradita al club, ovviamente, non può che essere quest’ultima.

Maldini e Massara non hanno fatto mistero di avere piacere di continuare con il portoghese e di volere rinnovare il suo contratto. Sino ad ora però l’accordo non è stato trovato, e la situazione non sembra essere delle più semplici vista anche la concorrenza dei tanti club esteri e le risorse economiche limitate dei rossoneri che rendono certamente più complicato accontentare le richieste del portoghese.

Rafael Leao, Galetti sul rinnovo: “Situazione in stallo”

Il giornalista Rudy Galetti è intervenuto ai microfoni di TVPlay e ha commentato quella che è la situazione sul rinnovo del portoghese. “Allo stato attuale non ci sono sostanziali passi avanti” ha annunciato. La situazione sarebbe dunque in fase di stallo, e potrebbe riprendere solo più avanti. “Probabilmente i discorsi possono riprendere a fine stagione.” ha detto. Una risposta che certo non lascia tranquillo l’ambiente rossonero

Non ci sarebbero dunque sostanziali notizie o aggiornamenti sul fronte del portoghese. “Non sono progrediti i discorsi né in senso positivo né negativo”. Questo ovviamente non è un buon segno. Come fatto notare da Galetti, più i discorsi si allungano e passa il tempo più la situazione diventa difficile da sbrogliare. Tutto rimandato dunque, con buona pace dei tifosi che speravano in una risoluzione in tempi brevi.

I dialoghi insomma si sarebbero interrotti, e le parti starebbero attendendo il momento giusto per riprenderli. Questo potrebbe arrivare addirittura a fine stagione. Il rischio però è che la situazione per allora si sia ulteriormente complicata. Sino ad ora, Maldini e Massara hanno sempre confermato i dialoghi continui con l’entourage di Leao, vedremo se prossimamente avranno voglia di commentare questa notizia.