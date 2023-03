Calciomercato Milan, il primo colpo è servito: affare chiuso

Il Milan ha ormai chiuso per il primo acquisto del calciomercato estivo: non sembrano esserci dubbi.

In attesa di sapere che la squadra parteciperà alla prossima edizione della Champions League, la società rossonera si sta già muovendo sul mercato. Ci sono diversi nomi che Paolo Maldini e Frederic Massara stanno sondando per il futuro.

Ancora non si può conoscere il budget della campagna acquisti estiva, che dipenderà inevitabilmente dalla qualificazione in Champions. Anche per questo c’è una grande attenzione alla lista dei giocatori in scadenza di contratto e che possono essere tesserati a parametro zero. Già adesso è possibile “bloccarli” facendogli firmare un accordo valido dal 1° luglio 2023. Ci sono diversi profili nel mirino del Milan.

Calciomercato Milan, primo affare a zero definito

Com’è noto, nelle intenzioni di Maldini e Massara c’è l’ingaggio di un nuovo vice di Mike Maignan. Da mesi è chiara la volontà di avere a disposizione un 12esimo in grado di dare determinate garanzie in termini di rendimento.

La Gazzetta dello Sport conferma che il Milan ha ormai “bloccato” Marco Sportiello, in scadenza di contratto con l’Atalanta. Il 30enne brianzolo viene dato da tempo come nuovo volto della squadra rossonera per la stagione 2023/2024. Dovrebbe firmare un contratto di tre anni a meno di 1 milione di euro netto a stagione.

Da mesi si parla dell’arrivo di Sportiello a Milano. C’erano stati anche rumors su un eventuale trasferimento anticipato nel mercato di gennaio, però la dirigenza non ha mai formulato un’offerta concreta. Inoltre, l’Atalanta ha fin da subito messo in chiaro l’intento di non cedere il suo estremo difensore.

Arriva Sportiello, via sia Tatarusanu che Mirante?

L’ingaggio di Sportiello significa automaticamente che Ciprian Tatarusanu lascerà il Milan. Il 37enne rumeno ha un contratto che scade a fine giugno e che non verrà rinnovato. L’ex Fiorentina è destinato a cambiare squadra, vedremo se rimarrà in Serie A oppure andrà all’estero.

Secondo La Gazzetta dello Sport, anche Antonio Mirante dovrebbe lasciare Milanello. Il portiere di Castellammare di Stabia compirà 40 anni a luglio e oggi è il terzo nelle gerarchie. Il club rossonero sta facendo delle valutazioni e poi prenderà una decisione definitiva.