Leao come Bremer: futuro segnato, l’annuncio in diretta

Ecco la soluzione giusta. L’idea di un rinnovo di Rafael Leão a queste condizioni sta prendendo sempre più piede. Ecco cosa sta succedendo

Archiviato il rinnovo di Olivier Giroud, Paolo Maldini e Frederic Massara sono concentrati a blindare Rafael Leão. Nelle scorse ore, come vi abbiamo raccontato, il Milan ha trovato l’accordo con l’attaccante francese, che ha detto sì all’ultima offerta del Diavolo.

Il bomber guadagnerà così 3,5 milioni di euro netti a stagione per un altro anno. Il Milan, dunque, ripartirà dal suo numero nove. Per quanto riguarda Leao, anche per lui, sono arrivate novità importanti legate al suo futuro. Il portoghese, lo ricordiamo, ha un contratto in scadenza nel 2024, e le parti stanno lavorando per trovare un accordo.

Rinnovo ponte

L’idea che sta prendendo piede è quella di un contratto ponte che possa permettere al Milan e a Leao di avere più tempo per capire cosa fare.

Un’idea rilanciata da Sky, che può davvero essere la soluzione migliore – “Può firmare per un anno fino al 2025, così la situazione si calmerebbe, si placherebbe – afferma Carlo Pellegatti sul proprio canale YouTube -. Leao tornerebbe concentrato per riguadagnare posizioni, perché a salire ci si mette un po’ ma a scendere è un attimo. Poi bisogna ritornare su, ai soliti livelli, ma con i pensieri non è facile. Ti vengono i dubbi… “

“Il sogno”

La speranza del giornalista – “Mi illudo, secondo me, non do notizie, ma se questa situazione si realizzasse già nei prossimi giorni, Leao tornerebbe sereno, rimandando il problema. Così la società potrebbe programmare la campagna acquisti. Poi se si presenta una squadra che lo vuole si esamina ogni situazione ma con più tranquillità. Spero che questa sia una situazione praticabile velocemente. Verrebbe rimandata anche la situazione dei 19 milioni di euro, sarebbe davvero un sogno. Sono convinto che Rafa tornerebbe più sereno e tranquillo e starebbe al Milan per un altro anno”.

Leao così non sarebbe visto come un traditore, come successo ad alcuni sui ex compagni -“Secondo me sarebbe un bellissimo gesto da parte di Leao: finalmente un giocatore del Milan, dopo che sono usciti non bene Donnarumma, Calhanoglu e lo stesso Kessie, sarebbe un bel gesto come Bremer lo scorso anno ‘adesso firmo, poi vediamo’“.