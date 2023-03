Ufficiale: il bomber salta Napoli-Milan

Tegola pesante in vista della sfida del Maradona. L’attaccante si è fermato per un guaio all’adduttore sinistro. Il punto della situazione

Se il Milan non sorride per gli stop di Pierre Kalulu e Zlatan Ibrahimović non può farlo nemmeno il Napoli, che perde il suo giocatore più importante.

Gli azzurri – come si può leggere sul sito ufficiale – dovranno fare a meno di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano dal rientro con la Nazionale, accusando un fastidio all’adduttore sinistro, è stato sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una lesione distrattiva. Le sue condizioni verranno valutate la prossima settimana.

Il giocatore, chiaramente, salterà la partita di campionato proprio contro i rossoneri. Difficile capire se potrà recuperare già per l’andata di Champions League di mercoledì 12 aprile. Appare davvero una corsa contro il tempo.

La prossima settimana, quando svolgerà nuovi esami, ne capiremo certamente di più in merito alle condizioni del capocannoniere della Serie A, autore di 25 gol in 29 partite in stagione.