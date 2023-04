Ansia Brahim Díaz: Pioli fa chiarezza sull’infortunio

Le dichiarazioni del tecnico del Milan, Stefano Pioli, sulle condizioni di Brahim Díaz. Ecco come sta il fantasista spagnolo: parla il mister

Un Milan perfetto ha umiliato il Napoli di Luciano Spalletti. I rossoneri hanno dominato dal primo all’ultimo minuto, uscendo dal Maradona con un netto 4 a 0.

Brahim Díaz è stato certamente uno dei più grandi protagonisti della serata. La partita si è messa subito in discesa grazie ad una sua giocata per Leao, prima di trovare il gol del raddoppio. Giocando sulla destra è riuscito a mettere in difficoltà la retroguardia azzurra.

Ma nella ripresa è arrivato il cambio per un guaio muscolare, che ha fatto preoccupare i tifosi. Al termine della gara, però, sono arrivate dichiarazioni rassicuranti di Stefano Pioli: “Brahim Diaz ha avuto un fastidio all’adduttore, lui non voleva uscire – ha ammesso ai microfoni di DAZN -. L’ho tolto per non rischiare“.

Parole confermate poi anche in conferenza stampa – “Ha avuto un piccolo problema agli adduttori ma non penso sia nulla di grave, lui avrebbe voluto continuare ma non ho voluto rischiare“.