Milan, dalle parole ai fatti: Pioli ha preso la sua scelta

Dopo quanto detto in conferenza stampa, alla vigilia di Napoli-Milan, Pioli ha dimostrato di aver preso una scelta. Ecco cosa è successo nei minuti finali del match del Maradona

Sabato in conferenza stampa Stefano Pioli era stato più che chiaro. Fare bene non basta, serve fare molto di più per convincerlo. Domenica sera così è arrivata la conferma di quanto detto qualche ora prima a Milanello, alla vigilia di Napoli–Milan.

Anche contro gli azzurri, nonostante un risultato rotondo, non c’è stato spazio per Aster Vranckx. Il centrocampista “sta crescendo, ed è un giovane molto forte. E’ chiaro che poi devo fare delle scelte. In mezzo al campo siamo in tanti! Lui è un giocatore che sta facendo bene in tutti gli allenamenti così come altri suoi compagni, ma i giocatori che non giocano spesso non devono fare bene, ma devono fare meglio. Vranckx sta facendo di tutto per farmi cambiare idea, come altri suoi compagni. Ma poi faccio le scelte in base a ciò he vedo”.

Per Vranckx, dunque, al momento non c’è spazio. E così Pioli, a sette minuti dal termine, come era successo in altre circostanze, nell’ultimo periodo, ha preferito mandare in campo Tiemoué Bakayoko. Il francese è entrato all’83’ al posto di Bennacer.

Pochi minuti in cui non sono mancati gli errori che hanno fatto arrabbiare i tifosi nonostante un risultato più che acquisito e una prestazione fantastica. Bakayoko ha di fatto chiuso la sua avventura in rossonero e in tutte le ultime sessioni di calciomercato si è provato a mandarlo via. In estate il contratto in scadenza non verrà rinnovato e verrà messa la parola fine sulla sua esperienza al Milan davvero negativa. Al momento, però, il giocatore ex Monaco, viene preferito a Vranckx. Ed è una scelta che deve fare riflettere.

Futuro Vranckx: la situazione

E’ evidente, come detto, che Vranckx non viene considerato pronto ma dalle parti di Casa Milan la stima per il centrocampista è davvero tanto. In questi giorni si è parlato di un possibile riscatto nonostante tutto lascerebbe pensare alla conclusione del rapporto.

Paolo Maldini e Frederic Massara, però, potrebbero fare un tentativo con il Wolfsburg per provare ad ottenere uno sconto sul riscatto, che attualmente si aggira attorno ai 12 milioni di euro. Non è da escludere che venga chiesto un ulteriore prestito.