Milan-Empoli, Brahim Diaz riposa: doppia opzione per la trequarti

Lo spagnolo sarà lasciato in panchina venerdì sera per recuperare al meglio dal fastidio all’adduttore: Pioli ha due idee per rimpiazzarlo

Il Milan si prepara alle due importantissime partite contro il Napoli del 12 e del 18 aprile, per provare a centrare lo storico obiettivo delle semifinali di Champions League. Intanto il Diavolo si è però portato a casa la sfida di campionato del Maradona con un secco 0-4.

Prima della Champions c’è però da pensare alla partita di venerdì a San Siro contro l’Empoli, fondamentale nella corsa al quarto posto. Dal match era uscito malconcio Brahim Diaz, che aveva lasciato il campo con un fastidio all’adduttore. Peccato perché l’Ex Real Madrid è in crescita e aveva giocato una partita sontuosa contro gli azzurri, ma il problema non preoccupa più di tanto e ci sono molte probabilità che il classe ’99 vada in panchina.

Con lo spagnolo in panchina, Pioli vaglia le varie ipotesi per comporre la trequarti in vista del match contro i toscani. C’è da considerare anche che questa contro l’Empoli sarà una sfida tatticamente completamente diversa rispetto a quella del Maradona. Secondo la Gazzetta dello sport, il candidato principale per rimpiazzare Diaz è Charles De Ketelaere. Al belga potrebbe essere data una nuova chance, “uno degli ultimi treni quest’anno”.

CDK o Bennacer, ballottaggio per sostituire Diaz

L’ex Brugge sembra il candidato principale a ricoprire il ruolo di trequartista contro la squadra di Zanetti, in modo che lo spagnolo possa recuperare con prudenza da questo fastidio agli adduttori e presentare al meglio per il match di mercoledì prossimo con il Napoli di Spalletti.

Con De Ketelaere al centro, sulla destra andrà a posizionarsi Alexis Saelamekers, un altro belga che era partito dalla panchina domenica scorsa. L’esterno ha fatto un ottimo ingresso in campo domenica sera, realizzando anche la splendida rete dello 0-4 con una grande azione personale. Prima soluzione, dunque: Saelemaekers a destra, De Ketelaere al centro e Rafael Leao come al solito a sinistra.

Pioli può optare per questa scelta con l’obiettivo di provare a far trovare una svolta a CDK, ma c’è una soluzione differente e forse più sicura, con la conferma di Ismael Bennacer sulla trequarti. Effettivamente a Napoli i rossoneri hanno fatto benissimo con l’algerino in posizione più avanzata e il tecnico potrebbe limitarsi a rimpiazzare Diaz (che giocava a destra) con Saelemaekers. In questo caso, però, la nuova esclusione di De Ketelaere peserebbe non poco.