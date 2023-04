Milan, l’occasione arriva dal Psg: attaccante in vendita, è un super talento

Il Milan potrebbe approfittare dell’occasione da Parigi: il talento offensivo è già in uscita e farebbe comodo a molti club.

La strategia del mercato del Milan, a meno di colpi di scena, non dovrebbe cambiare troppo in vista della prossima stagione. Paolo Maldini e Ricky Massara resteranno fedeli alla linea.

Vale a dire che il Milan cercherà sempre giovani talenti internazionali, segnalati dall’area scouting che tanto ha funzionato in passato. Ma andrà anche a caccia di grandi occasioni.

Maldini non disdegnerà infatti eventuali colpi riguardanti elementi, già piuttosto noti, in uscita e dunque in svendita da squadre di prima fascia europea.

Proprio in tal senso si legga la notizia lanciata da Le Parisien. Un calciatore del Psg, ricco e fortissimo club della Ligue 1, sembra già pronto a fare le valigie.

Hugo Ekitike non sfonda a Parigi: ha già le valigie in mano

Il Milan ed altri club europei hanno le antenne drizzate verso Parigi. Infatti sembra proprio che un talentuoso attaccante possa lasciare il Psg già la prossima estate.

Stiamo parlando del giovane Hugo Ekitike, attaccante francese classe 2002 che non ha raccolto grandi consensi al suo primo anno parigino. Ingaggiato come colpo di prospettiva, ma già di grande personalità, Ekitike sta faticando a farsi valere.

Solo tre reti in 20 presenze stagionali per l’ex Reims. Il Psg lo ha preso in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato ad una cifra intorno ai 30 milioni di euro. Un esborso che, la società guidata da Nasser Al-Khelaifi, non è ancora convinta di compiere.

Le situazioni possibili in estate sono dunque due. O il Psg decide di rispettare l’accordo preliminare con il Reims e si porta a casa Ekitike a titolo definitivo, per poi girarlo in prestito altrove per valorizzarlo sul mercato. Oppure i parigini scelgono di non esercitare il riscatto e rispediscono il 20enne centravanti nella regione dello Champagne-Ardenne.

Situazione tutta da decifrare e da tenere d’occhio per il Milan, che già in passato aveva osservato da vicino Ekitike, autore nel 2021-2022 di una stagione molto promettente con il Reims. È noto come i rossoneri siano alla caccia di un attaccante centrale giovane, talentuoso e con senso del gol. Il numero 44 del Psg in teoria vanta proprio queste caratteristiche.

Chi è Ekitike, l’occasione di mercato per l’attacco del Milan

Hugo Ekitike è un attaccante, nato ad Angers nel 2002 con origini camerunesi. La sua carriera si è sviluppata principalmente a Reims, nella squadra della città francese dove è cresciuto nel vivaio e poi esploso in prima squadra.

Ekitike è stato anche protagonista di metà stagione in prestito ai danesi del Vejle, dove ha realizzato 3 reti in 11 incontri. Esperienza che nel 2021 lo ha aiutato a crescere e sbloccarsi, divenendo uno dei maggiori talenti del calcio francese. Il Psg ha puntato su di lui prendendolo a luglio scorso in prestito.