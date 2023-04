Le formazioni ufficiali di Milan-Empoli, match valido per la 29esima giornata del campionato di Serie A e in programma stasera alle 20.45.

Quasi tutto pronto ormai per il fischio d’inizio di Milan-Empoli, sfida valevole per la ventinovesima giornata di Serie A. I rossoneri ospitano la squadra di Paolo Zanetti a San Siro per provare a dare continuità all’importantissima vittoria ottenuta a Napoli.

Il Diavolo ha una grande occasione stasera, dopo che l’Inter non è riuscita ad andare oltre il pari sul campo della Salernitana, mancano quindi il sorpasso in classifica. Rafa Leao e compagni possono dunque andare a +3 sui nerazzurri e avvicinare momentaneamente la Lazio al secondo posto, in attesa della sfida di domani sera dell’Olimpico tra i biancocelesti e la Juventus.

L’Empoli arriva al Meazza senza troppe preoccupazioni di classifica. I toscani sono riusciti ad interrompere il trend negativo grazie alla vittoria della scorsa settimana al Castellani contro il Lecce, grazie al calcio di rigore siglato da Ciccio Caputo. Proprio sul centravanti ex Samp Zanetti ripone la sua fiducia per provare a scardinare la linea difensiva degli uomini di Stefano Pioli.

L’allenatore emiliano continua con la difesa a quattro, ma inserisce Malick Thiaw al fianco di Fikayo Tomori e Davide Calabria e Theo Hernandez sui lati. Rilancia poi Alexis Saelemakers sulla destra opta a sorpresa per Tommaso Pobega sulla trequarti e su Rebic a sinistra. In mediana Bennacer con Tonali. Davanti chance per Divock Origi.

Milan-Empoli, le formazioni ufficiali

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Pobega, Rebic; Origi. A disp.: Mirante, Tătăruşanu, Florenzi, Dest, Gabbia, Kjaer, Ballo-Touré, Adli, Bakayoko, Diaz, Vranckx, Krunic, De Ketelaere, Giroud, Leao. All.: Pioli.

Empoli (4-3-1-2): Perisan; Ebuehi; De Winter, Luperto, Parisi; Fazzini, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Piccoli. A disp.: Ujkani, Cacace, Cambiaghi, Destro, Ismajli, Akpro, Grassi, Haas, Henderson, Pjaca, Satriano, Stojanovic, Vignato, Walukiewicz. All.: Zanetti.