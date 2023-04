Milan-Empoli in diretta, risultato in tempo reale: le formazioni ufficiali

Segui il match Milan-Empoli attraverso la diretta testuale di MilanLive.it. Di seguito le formazioni ufficiali e il racconto della gara passo passo

Il Milan di Stefano Pioli è chiamato ad una prova importante per confermare l’ottima prestazione messa in campo al Maradona domenica scorsa. Ci sarà l’Empoli di Zanetti a far da rivale stasera a San Siro, occasione assolutamente da non sprecare. Il Diavolo è a caccia di punti preziosi per centrare l’obiettivo finale della qualificazione alla prossima Champions League. Da qui in poi, dunque, è vietato commettere passi falsi.

Dopo il pareggio dell’Inter in trasferta contro la Salernitana, l’occasione è ghiotta per mangiucchiare punti alle rivali. Un match dunque tutto da godere quello tra Milan e Empoli. Di seguito la diretta testuale della partita.

La cronaca del primo tempo di Milan-Empoli

13′ – Doppia occasione clamorosa per il Milan. Prima con Rebic, poi con Theo Hernandez. In entrambe le occasioni Perisan fa il miracolo.

1′ – Ecco il fischio d’inizio, si parte!

Le formazioni ufficiali di Milan-Empoli

Formazione Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernández; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Pobega, Rebić; Origi. A disp.: Mirante, Tătăruşanu; Ballo-Touré, Florenzi, Gabbia, Kjær; Adli, Bakayoko, Díaz, Krunić, Vranckx; De Ketelaere, Giroud, Leão, Messias. All.: Pioli.

Formazione Empoli (4-3-1-2): Perisan; Ebuehi, De Winter, Luperto, Parisi; Fazzini, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Piccoli. A disp.: Štubljar, Ujkani; Cacace, Stojanović, Walukiewicz; Degli Innocenti, Grassi, Haas, Henderson; Cambiaghi, Destro, Pjaca, Satriano, Vignato. All.: Zanetti.